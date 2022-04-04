Sarı-Lacivertliler’de tüm taraftarlar merakla yeni teknik direktörün açıklanmasını bekliyor. Başkan Ali Koç, yeni hocayı belirlemek için çalışırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu konuyla ilgili İspanya’dan önemli bir iddia geldi. Todofichajes’te yer alan bir habere göre Fenerbahçe , Real Madrid’in yıldızı Marcelo’yu bir kez daha gündemine aldı. Sambacı, geçen yaz döneminde de Sarı-Lacivertliler’in radarına girmiş ancak İspanyol devinde kalmayı tercih etmişti. Haberde, sözleşmesi bitecek olan Marcelo’nun, vatandaşı Roberto Carlos gibi Real Madrid’den Fenerbahçe’ye gidebileceği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in teknik direktörlük için Löw ile görüştüğüne vurgu yapılarak, Marcelo’yu ikna etme çalışmalarının da başladığı belirtildi.

Carlos da 34 yaşındaydı

Todofichajes, Fenerbahçe’nin 34 yaşındaki sol beke 2 yıllık sözleşme teklif ettiğini öne sürdü. Roberto Carlos 2007’de 34 yaşındayken Sarı-Lacivertliler’e transfer olmuş ve 2.5 sezon Çubuklu formayı giymişti. Marcelo’nun gelmesi halinde sahadaki performansı kadar Fenerbahçe’nin genç oyuncularının gelişiminde de rol üstlenmesi muhtemel.







