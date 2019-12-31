Beşiktaş derbisinin ardından Çaykur Rizespor'u da deplasmanda mağlup ederek devre arasına mutlu giren Fenerbahçe, ara transfer döneminde de önemli hamleler yaparak güçlenmeyi hedefliyor.

FENER HEMEN DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın anlaşma sağlayamadığı Brezilyalı stoper Marcelo için devreye girdiği bildirildi. Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Marcelo için Comolli Lyon ile temasa geçti.

MARCELO AYRILMAK İSTİYOR...

Marcelo'nun da takımdan ayrılmak istemesi Fener'in işini kolaylaştırıyor. Comolli, Lyon'lu yetkililerle bu hafta yüz yüze bir görüşme yapacak. Sol bek Rodriguez için de girişimler sürüyor.

RODRIGUEZ AN MESELESİ...

Ricardo Rodriguez'in menajeri ile anlaşma sağlandı. Ancak Milan'ın bir miktar parada direttiği belirtiliyor. Fenerbahçe hem Marcelo hem de Rodriguez'i kiralamak istiyor..

ISLA&TOLGA İMZA İÇİN BEKLİYOR

Dirar ve Ozan ile sözleşme yenileyen Fenerbahçe'nin Tolga Ciğerci ve Isla ile ocak ayında nikah tazeleyebileceği bildirildi.

Kaynak: Takvim