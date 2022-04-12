Süper Lig 'in 32. haftasında ezeli rakiplerin büyük kapışmasına sahne olan maçta Fenerbahçe , Galatasaray 'ı sahasında 2-0'lık skorla yendi. Dev derbiyi kazanan Sarı Lacivertliler'de büyük sevinç yaşanırken, Mert Hakan Yandaş gündem olmuştu. İyi bir performans ortaya koyan 27 yaşındaki futbolcuya özellikle sosyal medyada taraftarlar yaptığı hareketlerden do0layı büyük tepki göstermişti.

Fenerbahçe Kulübü ise bugün yaptığı paylaşımla oyuncusuna destek verdi. Tecrübeli futbolcunun tribünlere sus işareti yaparken ki fotoğrafını paylaşan kulüp "Mert Hakan Yandaş" ifadelerini kullandı. Bu sosyal medya mesajı kısa zamanda büyük yankı uyandırdı.