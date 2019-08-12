Fenerbahçe yönetimi orta saha için uluslararası piyasada aradığını bulamadı. Fejsa ile başlayan, Gustavo ve M'Vila ile devam eden arayışlarda son olarak Morgan Schneiderlin liste başı oldu. Ancak Everton, rotasyonunda kullanılacağından Fransız oyuncunun takımda kalmasına karar verdi. Kanarya, bu gelişmelerin ardından orta alan konusunda yeniden iç piyasaya yöneldi.

9 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in orta sahasında etkili performanslar gösteren Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci konusunda girişim yapma kararı aldı. Başakşehir iki oyuncu için toplam 9 milyon Euro fiyat belirlerken, Fenerbahçe 7 milyon Euro vermeyi planlıyor. Öte yandan sarılacivertliler Bernard Mensah için Kayseri'ye 3 milyon Euro kiralama, 3 milyon Euro gelecek sezon zorunlu satın alma olmak üzere toplam 6 milyon Euro teklif yaptı. Ancak kabul edilmedi.

Kaynak: Sabah