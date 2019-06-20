Fenerbahçe’nin gündemini uzun süredir meşgul eden Max Kruse konusunda kritik sürece girildi. Alman yıldız, 25 günlük ABD tatilinin ardından ülkesine döndü. Damien Comolli de dün soluğu Almanya’da aldı. Tecrübeli forvet için kıyasıya bir yarış başladı. Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’e göre Jovic’i Real Madrid’e satan Frankfurt, Kruse’yi transfer etmeye daha yakın konumunda.

Beklentiler farklı

Sarı-Lacivertliler ise Damien Comolli’ye güveniyor. Fransız sportif direktör, yaptırdığı transferlerin büyük hayal kırıklığı yaratması nedeniyle kâbus gibi geçen sezonun 1 numaralı sorumlusu olarak görülüyordu. Yönetim yeni sezonda Comolli’nin ‘oyuncu tespit etme’ yeteneğinden çok ikna kabiliyeti ve ikili ilişkilerinden yararlanmayı planlıyor. Damien Comolli’nin bu hünerlerini göstereceği ilk transfer de Max Kruse olacak.

Bedava golcü

Bonservisi elinde bulunan Alman futbolcu imzayı atarsa, Fenerbahçe en sorunlu bölgesi olarak görünen forvet bölgesini ‘sattığın kadar al’ kuralına takılmadan takviye etmiş olacak. Comolli’nin Kruse’yi Frankfurt’a kaptırması halinde ise golcü transferi için alternatif isimler gündeme gelecek ve süreç uzayacak.

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Kariyerinin ‘poker’ini oynayacak!

Max Kruse, profesyonel bir poker oyuncusu. ABD tatili sırasında da Las Vegas’ta büyük bir turnuvaya katıldı ancak şansı yaver gitmedi. Ciddi miktarda para kaybeden Alman yıldız, bu kez futbolda kariyerinin en önemli ‘poker’ini oynayacak. Artık 31 yaşına gelen oyuncu ya ‘rest’ diyerek ‘riske girip’ futbol yaşantısında ilk kez ülkesi dışına çıkıp şampiyonluk mücadelesi vermek için Fenerbahçe’yi seçecek. Ya da ‘pas’ diyerek ‘risk almayacak’ ve Almanya dışında yeni bir tecrübe yaşamayı geri çevirip, ligde orta sıralarda gezinen Frankfurt’a imza atacak.

Diğer hedef Konoplyanka

Comolli, Almanya ziyaretinde sadece Max Kruse için mesai harcamayacak. Valbuena’nın ayrılmasının ardından sol kanat için arayışa başlayan Fenerbahçe, Yevhen Konoplyanka’yı gözüne kestirdi. Comolli, Ukraynalı yıldız için de Schalke ile görüşme gerçekleştirecek. Fransız sportif direktör, Mavi-Beyazlılar’ın 5 milyon Euro istediği 29 yaşındaki oyuncuyu 3 milyon Euro’ya transfer etmeye çalışacak. Yakın ilişkiler kurulan, Ukraynalı oyuncunun menacerleri Fali Ramadani ve Mirsad Türkcan’dan, senelik 3 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma için Konoplyanka’nın ikna edilmesi istenecek.

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