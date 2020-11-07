Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Konyaspor'a 2-0'lık skorla kaybetti ve liderlik şansını kaçırdı.

Maçın en dikkat çeken pozisyonlarından biri 31. dakikada yaşandı. Fenerbahçe Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Pelkas sağ kanattan giden Gökhan'ı gördü, Gökhan orta yapacak gibi içeriye baktı ancak pasını yeniden Pelkas'a verdi. Pelkas da sağ çaprazdan ceza alanı içinden harika bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak gol öncesinde Valencia'nın topu Pelkas'a kazandırmadan önce topu elle kontrol ettiği kararına varan Ali Şansalan, görüntüleri VAR ekranında inceledikten sonra golü iptal etti.









Bu pozisyona Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet uzun süre itiraz etti. Maçın ardından Sarı Lacivertli ekip sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla imalı bir mesaj gönderdi.

Yapılan paylaşımda Sarı Lacivertli ekip, "Lig uzun bir maraton, bizim inancımız VAR!" ifadelerini kullandı.







