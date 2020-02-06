Sarı lacivertlilerin teşekkür açıklaması şu şekilde:

''TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kırklareli temsilcisi GMG Kırklarelispor ile Kırklareli halkı, hem Futbol A Takımımıza hem de yönetimimize karşı sergiledikleri sıcak ve samimi davranışları için takdiri ve teşekkürü hak etmiştir.

Üç Süper Lig Takımını eleyerek Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final etabında rakibimiz olan Kırklarelispor ile deplasmanda oynadığımız maça kadar olan süreçte; gerek ilk andan itibaren Futbol Takımımızın coşkuyla karşılanması gerekse Başkanımız ve Yönetim Kurulumuza saygı ve nezaketle yaklaşımlarıyla Türk futbolumuz için güzel bir örnek oldukları için teşekkür ederiz.

Kırklareli’nden ayrılıncaya kadar gösterdikleri harikulade misafirlik, samimi yaklaşımlarından dolayı başta GMG Kırklarelispor Başkanı Volkan Can’a ve Yönetim Kurulu’na, bizleri evimizdeymişiz hissini veren Kırklareli halkına şükranlarımızı sunarız.





Ali Koç, şehrin önde gelen isimlerinden Ruhan Uzunlar Altıntel ile de hatıra fotoğrafı çektirmişti.





Kırklareli’nde bulunduğumuz zaman dilimi içerisinde Başkanımız Ali Koç ile Yönetim Kurulumuz; GMG Kırklarelispor Kulübünü, Kırklareli Valisi Osman Bilgin’i ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu makamlarında ziyaret etmiş, kendilerinin değerli yaklaşımlarıyla bu ziyaretlerden çok güzel anılarla ayrılmışlardır.

Bununla birlikte İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz’a da bize gösterilen nazik davranışlar ve eşsiz misafirperverliklerden dolayı teşekkür etmekteyiz.

Olumsuz hava koşullarına rağmen Kırklareli halkının Kırklareli Atatürk Stadyumu’nu doldurduğunu hatta ve hatta kapasiteden kaynaklı sayısız taraftarın da stadyum dışında kaldığı bilgisine sahibiz. Bu bağlamda Fenerbahçe coşkusunu yaşamak isteyen aynı zamanda kendilerine yakışır şekilde karşılayan ve uğurlayan kardeş takım Kırklarelispor’a ve Kırklarelililere teşekkürü borç biliriz.

Burada değinmek istediğimiz bir başka konu ise ZTK Çeyrek Final etabında eşleşmelerin belli olmasının ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun, “Fenerbahçe gibi Atatürkçü bir kulübün saygıdeğer Başkanını, başarılı ekibini ve değerli taraftarını ‘Nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli’de ağırlayacağımız için gururlu ve heyecanlıyız...” şeklinde sarf ettiği, tüm camiamızı mutlu eden ‘özel’ ve ‘güzel’ sözlerdir.

Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu’na, Fenerbahçelileri, Kırklareli hatta ve hatta kalbinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü taşıyan herkesi duygulandıran bu anlamlı sözlerinden dolayı takdir ediyoruz.

Centilmenliği ile adından söz ettiren ve ettirmeye de devam edeceğine inandığımız Kırklarelispor’u, 11 Şubat 2020 Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde rövanş maçında ağırlayacağız.

Bu karşılaşmanın da skordan ziyade dostluk, centilmenlik, saygı gibi özel terimleri içinde barındıracağından kuşku duyulmamalıdır.

Kırklarelispor Başkanı ve Yönetim Kurulu’nu, Kırklareli Mülki ve İdari amirleri ile Kırklareli halkını, stadımızda ağırlamaktan onur duyacağımızı paylaşmak istiyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak GMG Kırklarelispor Kulübü’nü ve Kırklareli halkını sevgi ve saygıyla selamlıyor,

Kırklarelispor’a mücadele ettiği TFF 2.Lig’de sonsuz başarılar diliyoruz.''