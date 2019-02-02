Fenerbahçe'den Kırçiçeği Bodrum'a büyük fark: 106-38

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Fenerbahçe, galibiyeti olmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum’u 106-38 mağlup etti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 21:51
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Fenerbahçe'den Kırçiçeği Bodrum'a büyük fark: 106-38

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Fenerbahçe, galibiyeti olmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum’u 106-38 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi | Fenerbahçe: 106 - Kırçiçeği Bodrum: 38

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Murat Ciner, Ahmet Murat Arıkanlı, Mesut Öztürk

Fenerbahçe: Ayşe Cora 20, Plum 26, Özge Yavaş 11, Tuğçe Canıtez 8, Stokes 12, Esra Ural Tosun 10, Tilbe Şenyürek 10, Aybüke Yeşil, Zandalasini 9

Kırçiçeği Bodrum: Büşra Turan 7, Beril Albayrak 2, Begüm Taşkın 2, Deniz Ataer 2, Banks 21, Halime Vural 2, Kübra Turan 2

1 Periyot: 19-11

Devre: 45-23

3. Periyot: 79-29

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