İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe 'den transfer ettikleri yıldız futbolcuyla ilgili kötü haberi duyurdu.

Sezon başında Süper Lig'den birçok oyuncu transfer eden İngiliz ekibine Fenerbahçe'den kadroya katılan yıldız oyuncusundan kötü haber geldi. İşte detaylar...

BİR KULÜP DAHA SATIN ALMAK İSTİYOR

Acun Ilıcalı, rekabetçi bir ligde bir kulüp daha almak istiyor. Böylece genç oyuncuların Hull City'nin A takımına yükselmeden önce orada üst düzey futbola adapte olabilmeleri planlandığını duyurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Fikrim genç yeteneklerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek başka bir takım almak. Bunu başararak gençlerimize yardımcı olacak bir takım ve ayrıca o ligde birkaç genç oyuncuyu daha kadroya katmak istiyorum. Rekabetçi maçlarda kendilerini geliştirerek daha yüksek seviyelere çıkmamıza yardımcı olurlar. Bu benim başka bir hayalim ve bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Umarım başarabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.





FORTUNA SITTARD İLE BAŞLAMIŞTI

Acun Ilıcalı, futbol dünyasında kulüp sahipliği anlamında ilk girişimini Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile başlatmıştı. Fortuna'da bir ortaklık gerçekleştiren Ilıcalı, sonrasında bu projeden çıkmış ve İngiltere'de kulüp satın alma hayalini Hull City ile gerçekleştirmişti. Ilıcalı, Allam Ailesi'nden İngiliz ekibini 24 milyon Euro'ya satın almıştı.

ŞOTA GİTTİ, ROSENİOR GELDİ

Sezon istediği gibi başlayamayan Hull City, teknik direktörü Şota Arveladze ile yollarını ayırmış, yerine ise Liam Rosenior'u getirdiğini duyurmuştu.

KÖTÜ HABERİ ACUN ILICALI VERDİ

Hull City, Championship'e hızlı bir giriş yaptıktan sonra üst üste kötü sonuçlar alarak küme düşme potasına gerilemişti. Acun Ilıcalı takımı Hull City'de forma giyen ve sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Dimitrios Pelkas'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

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PELKAS 3 AY YOK

Sky Sports'a konuşan takım sahibi ve başkanı Acun Ilıcalı, Yunan oyuncunun sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

HAZİRAN'DA F.BAHÇE'YE DÖNECEK

İngiliz ekibine kiralık olarak katılan 29 yaşındaki Yunan futbolcu Pelkas 30 Haziran 2023'te Fenerbahçe'ye dönecek.





15 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİSTLİK KATKI

Bu sezon Championship'te 15 maça çıkan Pelkas, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Dimitris Pelkas'ın PAOK'taki En İyi Anları