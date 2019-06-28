Uzun bir süredir kaleci arayışında olan Fenerbahçe'nin transfer gündemine sürpriz bir isim daha geldi. İtalyan basını, Roma'nın geçtiğimiz yaz Alisson Becker'in Liverpool'a satılmasının ardından kadrosuna kattığı İsveçli file bekçisi Robin Olsen'le ilgilendiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Il Messaggero gazetesi, Roma'nın geride kalan sezonda gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan ve forma giydiği 35 maçta kalesinde 58 gol gören 29 yaşındaki eldiveni satmaya karar verdiğini yazarken 1.98 boyundaki dev kaleciye Fenerbahçe'nin yanı sıra Watford ve Werder Bremen'in de talip olduğunu öne sürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler