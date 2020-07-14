Fenerbahçe bu sezon savunmanın göbeğinde tam 8 farklı futbolcu denedi. Üstelik bunlardan üçü; Jailson, Luiz Gustavo ve Ozan, asıl mevkileri orta saha olan oyuncular. Ancak hiçbiri defanstaki soruna çare olamadı. Jailson ve Gustavo’dan sonra Sivas maçında da Ozan beklentilerin altında kaldı, ilk golde penaltı yaptırıp, ikincide Emre Kılınç’ı kaçırdı. Yönetim savunmadaki krizi çözmek için kolları sıvadı, gözünü Kaan Ayhan’a dikti.

‘Teklifimiz iyi olacak’

Milli stoperin oynadığı Düsseldorf Bundesliga’dan düşmüştü. Bu sayede 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki ‘Ligden düşülmesi halinde 2.5 milyon Euro’ya serbest kalır’ maddesi aktif hale geldi. Sivas maçı sonrası Fenerbahçe’den yetkili bir ismin Kaan Ayhan’ı telefonla arayarak, “Önümüzdeki sezon seni takımda görmek en büyük arzumuz. Başka teklifler olduğunu biliyoruz ancak bizi beklemeni istiyoruz. Sana iyi bir teklif sunacağız” dediği öğrenildi.

Talibi çok

Kaan Ayhan için Galatasaray’ın da devrede olduğu iddiaları var. Öte yandan Bundesliga’dan Leverkusen ve Wolfsburg de Milli savunmacının peşinde. Ancak Fenerbahçe, çok iyi bir teklif sunarak başarılı futbolcuya çubuklu formayı giydirmeye kararlı







