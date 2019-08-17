Fenerbahçe'de taraftarlar savunma ve orta sahaya transfer beklerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Harun Tekin ve Altay Bayındır’ın formsuz olması nedeniyle kaleci takviyesinin gündeme geldiği öne sürüldü. Bu konudaki ilk adayın ise bir dönem İngiltere Milli Takımı’nın da kalesini koruyan Joe Hart olduğu kaydedildi.

32 yaşındaki file bekçisi, Burnley’de Nick Pope’un arkasında yedek bekliyor. Tecrübeli kalecinin, düzenli forma şansı bulacağı bir kulübe gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Eğer Burnley de oyuncusunu satmaya sıcak bakarsa, bu transferde sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Joe Hart’ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Yusuf DURSUN