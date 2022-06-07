



Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdikten sonra müthiş bir transfer operasyonu için düğmeye basan Fenerbahçe çok sayıda ismi gündemine almış durumda. Başkan Ali Koç'un takıma büyük güç katacak çok önemli bir transfer yapmak için kolları sıvadığı ve bu ismin Jesse Lingard olduğu iddia ediliyor.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Manchester United ile sözleşmesi biten ve İngiliz devi ile yollarını ayırdığı açıklayan 29 yaşındaki Lingard şu anda transferin gözde isimlerinden birisi. Başkan Ali Koç'un bizzat bu transferle ilgilendiği ve İngiliz yıldızın menajeriyle görüşmelere başladığı öne sürülüyor. Ada basınına göre Lingard'la Premier Lig'den çok sayıda kulüp yakından ilgileniyor.

PİYASASI YÜKSEK

Piyasa değeri 20 milyon Euro olan yıldız futbolcunun transferi bu nedenle bir hayli güç gözüküyor. Ancak Başkan Koç'un Lingard'a çubuklu formayı giydirmek için tüm şartları seferber ettiği de gelen bilgiler arasında. Manchester United'ın altyapısında yetişen tecrübeli yıldız her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev alıyor. United formasıyla 232 resmi maçta görev yapan Jesse Lingard 35 gol atıp 21 asist yaptı.

MERAKLA BEKLENİYOR

Birmingham, Leicester, Brighton ve West Ham United'ta kiralık olarak forma giyen İngiliz futbolcu geride bıraktığımız sezon 22 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinin en parlak dönemini 2020-21 sezonunun ikinci yarısında geçiren Lingard, kiralık olarak gittiği West Ham'da çıktığı 16 maçta 9 gol atıp 5 de asist yaptı. 32 kez de İngiltere Milli Takımı'yla sahaya çıkıp 6 gole imza atan tecrübeli yıldızla ilgili yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor. (Takvim)