Fenerbahçe , İsmail Yüksek'i 2020 senesinde Gölcükspor'dan 65 bin Euro (o zamanki kurla 500 bin TL) bonservis ve Topuk Yaylası'nda iki dönem ücretsiz kamp karşılığında renklerine katmıştı.

Sonrasında Balıkesir, Adana Demir ve Bursa'ya kiralanan oyuncu, sarı-lacivertli takıma muhteşem bir dönüş yaptı.





Jesus'un vazgeçilmezi olan ve performansıyla A Milli Takım 'a yükselen 1999 doğumlu orta saha, hem F.Bahçe'nin hem de kendisini yetiştiren Gölcük'ün yüzünü güldürdü.

OYUNCUYA YENİ SÖZLEŞME YAPILACAK

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, sözleşmede herhangi bir madde olmamasına ve zorunluluğu bulunmamasına rağmen İsmail'in, performansı nedeniyle Gölcükspor'a iki ayrı dönemde toplamı 2 milyon TL'yi bulan destek parası gönderdi.

Bu ödemelerden ilki genç oyuncunun, Avrupa Ligi'ndeki başarılı performanslarından sonra ikincisi ise İsmail Yüksek'in A Milli Takım'a davet edilmesinin ardından gerçekleşti.

Başkan Ali Koç yıllık 250 bin TL ödediği oyuncusu ile de bu ay içinde maaşına zam yapılarak yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. (Sabah)