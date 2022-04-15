İsmail Kartal ile birlikte müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe 'de son derece önemli gelişmeler yaşanıyor...

Fenerbahçe kulübü twitter hesabından paylaştığı videoda teknik direktör İsmail Kartal'ı Galatasaray derbisinin kahramanı ve mimarı olarak gösteriliyor.

Bu gelişme Fenerbahçe yönetiminin İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımı çalıştırmasına sıcak baktığı hatta yeşil ışık yaptığı şeklinde yorumlandı. Yayınlanan videoda İsmail Kartal'ın Galatasaray'ın sol kanadında zaaf olduğu ve Osayi'nin çizgiye kadar inip topu ceza sahası çizgisine doğru çevirmesi gerektiği, bunun da derbide mutlaka denenmesi gerektiğini anlattığı ifade edildi.

Yine videoda "Hiçbir başarı tesadüf değildir" denilerek yine İsmail Kartal'ın taktik becerisine atıf yapıldı. Fenerbahçe yönetimi her ne kadar Joachim Löw ve Jorge Jesus ile temaslarını sürdürse de artık ibrenin İsmail Kartal'a doğru döndüğü ve Başkan Koç'un da bu konuda artık daha ılımlı olduğu ve yayınlanan bu videonun da yönetimin vereceği "İsmail Kartal" kararının bir ön alıştırması olduğu ifade ediliyor. (Takvim)