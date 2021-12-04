Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında ev sahibi ekipten Atakan ile Sarı-Lacivertliler’den İrfan Can arasında yaşanan gerilim, temsilci raporuna yazılmıştı.

İki oyuncu da PFDK’ya sevk edilmiş, İrfan’a 2 maç ceza gelmişti. Disiplin kurulundan gelen açıklamanın ardından Fenerbahçe harekete geçti.

Sarı-Lacivertliler, 2 maçlık cezaya itiraz etmek için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulunacak. Cezanın onaylanması halinde Milli yıldız, Rizespor ve Gaziantep maçlarını kaçıracak, Beşiktaş derbisinde sahalara dönüş yapacak