Yeni sezona Jorge Jesus'u takımın başına getirerek başlayan Fenerbahçe , deneyimli hocayla birlikte büyük bir ivme yakaladı ve hem Avrupa Ligi'nde hem de ligde zirveye oynuyor. Transfer çalışmalarına da başlayan Fenerbahçe 5 yıldıza imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar...





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KALEDE KIYASIYA REKABET

Fenerbahçe'de Salernitana maçında dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki İrfan Can Eğribayat kaleye rekabet getirmekte kararlı gözüküyor. özellikle Belek kampının son günü Alanya’da oynanan Salernitana maçında 70 dakika oyunda kalan ve dört kritik kurtarışla güven veren 24 yaşındaki eldiven sarı laciverti takımın kalesine rekabet getirmekte kararlı gözüküyor. Rotasyona çok önem veren Jorge Jesus’un da 20 Aralık Salı İstanbulspor’la oynanacak kupa maçında İrfan Can’a görev vermesi bekleniyor.

HAZIRLIK MAÇLARINDA 4'TE 4 YAPTI

Yaz transfer döneminde yapılan hamleler sonrası dikkat çeken sarı-lacivertli takım kadrosuna birçok yıldızı kattı. Fenerbahçe, kadro derinliği konusunda ligde en avantajlı takımların başında geliyor. Dünya Kupası arasında oynadığı 4 maçı da kazanan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 2 ve 2'den fazla gol atmayı başardı ve yine gol yollarındaki etkisini gösterdi.

EZELİ RAKİPLERİN TRANSFER YARIŞI

Dünya Kupası nedeniyle verilen araya 29 puanla lider giren Fenerbahçe ve 27 puanla ikinci sırada giren Galatasaray golcü transferi için düğmeye bastı. İki takımın da listesine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland'da forma giyen Sory Kaba girdi.









ROSSI'YE BİR TALİP DAHA

Fenerbahçe ile bu sezon iyi bir performans gösteren Uruguaylı yıldız Diego Rossi'ye transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Golcü futbolcuya son olarak İtalya'nın köklü kulübü talip oldu. Diego Rossi için Torine devrede. Serie A ekibi, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusuyla ilgileniyor. İtalyan ekibinin Fenerbahçe'ye 6-7 milyon euro bandından bir teklif yapacağı öne sürüldü. Fenerbahçe, Rossi'yi ilk olarak ABD’nin Los Angeles takımından satın alma opsiyonuyla kiralamış sonrasında ise 3 yıllığına kadrosuna katmıştı. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 3 gol atıp, 7 asiste imza attı. Rossi, Uruguay Milli Takımı'nın Dünya Kupası için oluşturduğu geniş kadroda yer almış ancak nihai kadroda kendine yer bulamamıştı.

F.BAHÇE LUİS MURİEL İÇİN BASTIRIYOR

Fenerbahçe, forvet bölgesi için ana hedefini belirledi... Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Kolombiyalı forvet Luis Muriel transferinde artık son düzlüğe girdi. Akşam'da yer alan habere göre; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Muriel'in serbest kalacak olması nedeniyle maliyeti de yükselmiş durumda. İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Muriel ile 3.5 senelik mukavele imzalayacağını ve 1.79 boyundaki oyuncunun toplam maliyetinin 15 milyon euro civarında olacağını belirtti. Futbolcunun senelik garanti maaş olarak 3 milyon euro kazanacağı belirtildi. İtalyan Serie A ekibi Atalanta'ya ise 5-6 milyon euro civarında bir bonservis ödeneceği konuşuluyor.









F.BAHÇE'DE GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Jorge Jesus'un raporları doğrultusunda adımlarını atan yönetim, kadrodaki yıldız oyuncular için harekete geçti. Takımda kimlerin kalacağı merak edilirken, sözleşmesi sona erecek olan oyuncuların da durumu netleşiyor. Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Alioski, Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:

ALIOSKİ: Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

VALENCIA: Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.

ALTAY BAYINDIR: Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.

CRESPO: Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.

İSMAİL YÜKSEK: İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.

'ARDA İÇİN 2.5 MİLYON EURO ALACAĞIZ'

Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, Arda Güler'in % 20 bonservis payı için Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. Akdaş, "Paket halinde bir anlaşma yaptık. 2,5 milyon Euro alacağız. Ayrıca önerdikleri 7-8 oyuncu var. Biz, onların içinden işimize yaracak oyuncuları kiralık olarak bedava alacağız" dedi. Başkan Akdaş, "Ayrıca biz de 4 genç oyuncumuzu verdik. Bunların ikinci satışından da yüzde 15 alacağız" ifadesini kullandı. (Sabah)

Fenerbahçe bu sene Avrupa Ligi'nde zorlu gruptan lider olarak çıktı. Ligde de 29 puanla lider durumda. Bu sezon Fenerbahçe attığı gollerden sonra yakaladığı ortalamayla da dikkat çekiyor.







