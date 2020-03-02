Fenerbahçe - Trabzonspor oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-Lacivertli kulüp daha önce Ersun Yanal ile yolların ayrıldığını ve Yanal'ın son olarak Trabzonspor maçında takımın başında olacağı duyurulmuştu.

Bugün gerçekleşen idman sonrası Fenerbahçe'den ilginç bir Ersun Yanal paylaşımı geldi.

İdman haberinde "Teknik Direktörümüz Ersun Yanal’ın yönetiminde Futbol A Takımımız..." ibaresi kullanıldı. Ancak kulübün paylaştığı 12 fotoğrafta Ersun Yanal görülmedi.

Fenerbahçe idmanında Ersun Yanal'ın yerine Volkan Kazak'ın takımı çalıştırdığı görüldü...

Fenerbahçe'nin bu paylaşımı taraftar arasında şaşkınlık yarattı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaştığı fotoğraflar...