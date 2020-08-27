Yeni sezonda tek hedef şampiyonluk olan Fenerbahçe'de asıl bomba transfer bugün ortaya çıktı. Emre Belözoğlu'nun önderliğinde birçok ismi transfer eden Fenerbahçe ilk olarak Mert Hakan, Gökhan, Caner Ve Novak'ı bitirmişti. Daha sonra üst üste Sinan Gümüş, Thiam, Sosa ve Lemos'u da transfer ettiğini duyurmuştu. Sarı lacivertli ekipte Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici ve Alper Potuk'tan sonra bir ayrılık daha gerçekleşmesi an meselesi.

VEDAT GİDİYOR

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Lazio'ya transferi artık bitmek üzere. Lazio 16+2 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Muriqi ile yıllık 2.5 milyon Euro'ya anlaşan İtalyan ekibinin bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. Vedat'ın Lazio'ya transferinin ardından forvet arayışlarına hız veren Fenerbahçe, son olarak Meksia'da Tigres forması giyen Enner Valencia ile prensip anlaşmasına vardı. Ekvadorlu golcü dün gece İstanbul'a geldi ve transferi resmen açıklanacak.

LEMAS AÇIKLANDI SIRA VALENCIA VE KALINIC'TE

Fenerbahçe son olarak Las Palmas'tan savunma oyuncusu Mauricio Lemos'u kadrosuna kattığını duyurmuştu. Sarı-lacivertliler, pazartesi gecesi İstanbul'a getirdiği Mauricio Lemos'a imza attırdı. Uruguaylı stoperin 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Fenerbahçe, Lemos ve Enner Valencia'nın ardından asıl bombayı patlatmak için resmen harekete geçti.

İtalya'dan Calciomercato'nun haberine göre Fenerbahçe, bonservisi Atletico Madrid'de olan geçtiğimiz sezonu Roma'da kiralık olarak geçiren Hırvat golcü Nikola Kalinic'i gündemine aldı. Haberin detayında Roma'nın Nikola Kalinic'in ayrılığının ardından yeni bir Edin Dzeko bulması gerektiği ifadelerine yer verildi.

Gazete, 'Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinin ardından Nikola Kalinic'e resmi teklif götürdü. Nikola Kalinic'in sözleşmesi önümüzdeki yaz sona erecek ama Kalinic'in Atletico Madrid'de oynamaya niyeti yok.' ifadelerini kullandı.

Nikola Kalinic, geçtiğimiz kiralık olarak forma giydiği Roma'da toplam 19 maça çıkarken 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



