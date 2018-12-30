İlk yarıyı tarihinin en kötü performansını sergileyen Fenerbahçe'de tüm gözler 4 ocakta başlayacak transfer dönemine çevrildi. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer edecek. Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, daha önce de peşine düştüğü Edin Visca’ya, Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istiyor. Ayrıca İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. İşte 30 Aralık Pazar son dakika Fenerbahçe transfer haberleri ve detaylar...

FENERBAHÇE'DE ERSUN YANAL VISCA'YI İSTİYOR

Şimdiden hem bu sezonu Süper Lig’de iyi bir sıralamada tamamlamak hem de gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, daha önce de peşine düştüğü Edin Visca’ya, Sarı-Lacivertli formayı giydirmek istiyor. İki sezon önce Trabzonspor’un başındayken Yanal, Visca’yı ısrarla kadrosunda görmek istemişti. Hatta Bordo- Mavili yönetim, tecrübeli hocanın ısrarı üzerine takas artı paralı teklifler yapmış, ancak Boşnak yıldızı almayı başaramamıştı. Yanal, geçmiş hayalini şimdi gerçeğe dönüştürmek adına Başkan Ali Koç’la bir görüşme yaptığı ve “Başkanım eğer birine para harcayacaksak, bu Visca olmalı” dediği öğrenildi.

Teklife sıcak bakabilir

Uzun süredir Başakşehir’in başarısı için tek döken Visca’nın da, aynı pozisyonda oynadığı Robinho’nun transferi sonrası Fenerbahçe’den gelebilecek bir teklife sıcak baktığı bildirildi. Kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro civarı bir para alan 28 yaşındaki kanat oyuncusuna senelik 2.5 milyon Euro’luk bir teklif yapılacağı belirtildi.

İKİNCİ BOMBA CENK TOSUN!

Geçen sezonun devre arasında 25 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan, İngiltere Premier Ligi ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun, Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. Forvet hattını güçlendirmek adına birçok isimle temasa geçen Sarı- Lacivertliler’in, bu sezon teknik direktör Marco Silva’nın ilk 11’de fazla forma şansı vermediği Cenk için harekete geçtiği öğrenildi. Dün ligde Brighton maçının kadrosuna alınmayan ve Everton’ın oyandığı 22 maçın sadece 7’sinde 11’de forma giyen 27 yaşındaki forveti Kanarya’nın, kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. Sezon sonuna kadar yıldız oyuncuyu alıp, gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Fenerbahçe’nin, menacerler aracılığıyla nabız yokladığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Yıllık 4.5 milyon Euro!

Teknik direktör Ersun Yanal’ın da oldukça sıcak baktığı Cenk, kulübünden yıllık 4.5 milyon Euro kazanıyor. Deneyimli golcünün ilk düşüncesinin İngiltere’de kalmak olması nedeniyle, Everton’ın bu transfere onay verse bile oyuncuyu Türkiye’ye dönmesi konusunda ikna etmenin Fener’i oldukça zorlayacağı konuşuluyor.

FENERBAHÇE'DE ÖNCELİK YERLİ TRANSFERİ!

Fenerbahçe’de devre arası transfer politikası değişiyor. Transferde öncelik yerli futbolcularda olacak.

Kadroda bulunan 14 yabancı futbolcusunun dışında yabancı kotası nedeniyle Kameni’nin lisansını donduran Fenerbahçe stoperde yerli oyuncu arayışına girdi.

Stoper bölgesinde Sadık Çiftpınar için Evkur Yeni Malatyaspor ile görüşmeler sürüyor. Leicester City’de forma şansı bulmakta zorlanan Çağlar Söyüncü’nün de durumu soruldu.

İngiliz kulübünün, şimdilik Çağlar’ın kiralanmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

Dirar ve Aatıf’ın affedilmesiyle kanat bölgesine transfer düşüncesi şimdilik askıya alındı. Ancak uygun şartlar oluşursa kanat için Emre Kılınç transfer edilecek.

Santrfor transferi için ise Slimani’nin takımdaki geleceğine göre karar verilecek.

PELKAS İSTANBUL'A GELDİ!

PAOK'un orta saha oyuncusu Dimitrios Pelkas'ın önceki akşam Ataşehir'de FenerbahçeReal Madrid basketbol maçını izlemesi, dedikoduları beraberinde getirdi.

Yaz transfer döneminde F.Bahçe'nin gündemine gelen ancak kulübüyle anlaşılamadığı için transferi gerçekleşmeyen Pelkas'ın halen F.Bahçe'nin listesinde bulunduğu, ancak henüz bir girişim yapılmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki Pelkas, PAOK'ta 1 milyon Euro'nun altında bir ücret alıyor. Yunan oyuncu, bu sezon 10 lig maçında forma giydi.

Kanatlarda da oynayabilen Pelkas'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar PAOK ile sözleşmesi bulunuyor. Pelkas'ın yeni yıl tatili için kız arkadaşıyla İstanbul'a geldiği, sarı-lacivertli yöneticilerle herhangi bir temasta bulunmadığı bildirildi.

Pelkas F.Bahçe'nin daha önce yaptığı teklif ile ilgili, "Cazip bir teklifin reddedilmesi zor. Herkes geleceğini güvence altına almak ister. Fenerbahçe, PAOK'ta kazandığımın 4 katını önerdi" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE VOLKAN KARARI!

Aatıf ve Dirar'ın kadroya dönülmesine karar verilen Fenerbahçe'de, Volkan Demirel ve Ozan Tufan ile ilgili önemli gelişmeler var!

Fenerbahçe’de Yanal, Aatıf ile Dirar’ı devre arası kamp kadrosuna dahil etti. Ozan Tufan’ın büyük ihtimalle Alanyaspor’a kiralanması beklenirken, Volkan Demirel de başkan Ali Koç’tan özür dilerse takıma katılacak.

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda Aatıf ve Dirar affedildi. Yönetim kurulu kararı dün noter yolu ile iki oyuncuya tebliğ edildi. İki oyuncu da 3 Ocak’ta Antalya’da başlayacak kampta takım ile birlikte olacaklar.

Yanal iki oyuncu için yeşil ışık yakarken, oyuncuların Dereağzı’ndaki antrenmanlarda iyi çalışmaları ve hazır olmaları bu kararda önemli rol oynadı.

Kaleci Volkan Demirel konusunda da Yanal yeşil ışık yaktı. Tecrübeli hoca, Volkan’a ön yargısı olmadığını ve bu oyuncu ile çalışmaya sıcak baktığını belirtti.

Volkan Demirel’in başkan Ali Koç ile yaşadıkları nedeniyle tatilden dönüşte özür dilemesi halinde affedilmesine kesin gözle bakılıyor. Tecrübeli kaleci 2 gün içinde İstanbul’a dönecek ve bu konuda karar verecek. Ardından takımdaki geleceği de belli olacak.

OZAN'A ALANYA YOLU GÖZÜKTÜ

Ozan Tufan konusunda ise kiraya verip, oyuncunun kendisini toparlaması fikri ağırlık kazandı. Genç futbolcuyu Alanyaspor istiyor. Ozan Tufan’ın yarım devre kiralık olarak gideceği yerde görev yapması ve sonrasında takıma geri dönmesinin çok daha olumlu olacağı düşüncesi hakim... Ozan’ın çok büyük bir ihtimalle Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor’a kiralık gitmesi bekleniyor.







