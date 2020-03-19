Fenerbahçe'de transfer çalışmaları şimdiden başladı. Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam sorununu bir türlü çözemeyen Fenerbahçe buna karşın yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Lacivertliler rakiplerin gerisinde kalmama adına özellikle sözleşmesi bitecek isimlerle temasa geçmiş durumda.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre, Kanarya, Bundesliga ekibi Leverkusen'de forma giyen Charles Aranguiz'e kanca attı. Şilili futbolcunun menajeriyle kısa süre önce temasa geçildiği öğrenildi.

3 GOL ATARKEN, 6 ASİST YAPTI

Orta alanın ortasında çift yönlü olarak oynayabilen 30 yaşındaki Aranguiz bu sezon Leverkusen formasıyla 27 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu 3 gol atarken, 6 da asist yaptı.

5 YIL ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

Aranguiz 2015 yılında Internacional'de oynarken de Fenerbahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli yıldız 79 kez Şili formasını terletti.

ARTEM DZYUBA TEKLİFİ

Sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi bitecek olan ünlü Rus forvetin menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildiği öne sürüldü. Sarı-Lacivertli yönetimin süre istediği belirtiliyor. Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi

HAVADAN BÜYÜK SİLAH

Rus basının iddiasına göre, sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Artem Dzyuba menajerler aracılığıyla Sarı-Lacivertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.

23 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.