Süper Lig 'de ve Avrupa'da oynadığı oyunla adından söz ettiren Fenerbahçe , altyapıya yaptığı transferlerle de çok konuşuluyor. Sadece a takıma değil geleceğe de yatırım yapan ve A takıma Arda Güler, İsmail Yüksek, Osman Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, İsak Vural gibi isimleri çıkaran sarı lacivertliler, Türk futbolunun büyük sorunu olan altyapı sorununu yavaş yavaş çözmeye kararlı gibi duruyor.

Özellikle son zamanlarda altyapıya önemli transferler yapan ve bu oyuncuların gelişimine katkıda bulunan sarı lacivertliler yeni bir ismi daha kadrosuna kattı.









YENİ TRANSFER NURKHAN SAMATBEKOV

Sarı-Lacivertliler, altyapıya yaptığı transferlerle dikkat çekiyor. O isimlerden biri de Nurkhan Samatbekov... Sarı-Lacivertliler'in altyapı kadrosuna kattığı Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle dikkat çekiyor. Kırgızistanlı genç yeteneğin güçlü ayağı sağ ayak. 6 aydır Türkiye'de olan Samatbekov kanatlarda görev yapıyor. Genç futbolcunun henüz lisansı çıkarılmadığı için maçlara çıkamıyor. Kırgız futbolcu bir süredir çalışmalarını takımla birlikte gerçekleştiriyor.

FİZİĞİNE HERKES ŞAŞIRDI

Fenerbahçe U15 takımında forma giyecek olan Kırgız futbolcunun yaşıtlarına göre fiziğinin daha gelişmiş olması sosyal medyadaki taraftarların da dikkatini çekti. Herkesin fiziğine şaşırdığı Kırgız futbolcu için "Bu çocuk nasıl 13 yaşında!" yorumları yapılıyor.





ALTYAPIYA ÖNEMLİ TRANSFERLER

Sarı-Lacivertliler, son dönemde altyapıya önemli takviyeler yaptı. Sarı-Lacivertliler, Samatbekov'un yanı sıra 18 yaşındaki Marius Tresor Doh ve 15 yaşındaki Paris Young Lee'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe U19, takımında forma giyen Doh, Fildişi Sahili ekibi LYS Sassandra FC'den transfer edildi. Tresor Doh'un güçlü ayağı sağ, 1,77 mt. boyunda ve orta saha bölgesinde oynuyor.

Güney Koreli kaleci ise Jeonbuk Hyundai Motors takımdan kadroya dahil edildi. Genç kaleci, Kim Min Jae'nin yetiştiği kulüp olan Jeonbuk'tan transfer edildi.



