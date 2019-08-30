Serie A devi Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili İtalyan basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası geldi. Çizme basını, kulübüyle 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncuya Fenerbahçe'nin teklifte bulunduğunu öne sürdü.

Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, Milan'daki ilk iki sezonunda beklentileri karşılayamayan sol kanat oyuncusunun her şeye rağmen takımda kalmak istediğini ve bu nedenle Sarı Lacivertliler'den gelen teklifi geri çevirdiğini yazdı. Hakan'ın güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler