Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı 3.7 milyon Euro bonservisle kadrosuna katan Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattına bir takviye yapmayı planlayan ve Haji Wright'ı öncelikli hedefi belirleyen Kanarya, Antalyaspor'a yaptığı öneriyi artırma kararı aldı. Kulüpler anlaşamazsa rota gündemdeki diğer iki isme dönecek.

JORGE JESUS NEŞTERİ VURDU

Süper Lig'de Gaziantep deplasmanı öncesi teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde önemli değişiklikler yaptı. Jesus, Kadıköy'de Galatasaray 'a 3-0 yenildikleri derbinin ardından adeta neşteri vurdu. Portekizli teknik adam, Cim Bom'a karşı işe yaramayan üçlü savunmadan Antep'te vazgeçti ve 4'lü defans hattıyla takımını sahaya çıkardı. Taktik anlayış olarak Kanarya, 3-4-2-1 yerine bu kez 4-4- 2'yi tercih etti. Osayi Samuel ve Serdar Aziz yedek kulübesinde otururken, savunmanın göbeğinde Attila Szalai'nin yanında yeni transfer Samet Akaydın görev aldı. Ferdi Kadıoğlu bu kez sol kanat bekinden sağ bek pozisyonuna geçti. En son 12 Kasım 2022'deki Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Alioski, yaklaşık 2 ay sonra sol bekte sahaya çıktı.





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ZAJC VE GUSTAVO KADRO DIŞI

Derbide üçlü stoper hattının solunda görev alan Gustavo Henrique, Miha Zajc'le birlikte kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz, bu kez kulübeye çekildi. Orta alanda MertHakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez 11'de (Ligde son maçı, 27 Aralık 2022'de Hatayspor'da karşıydı.) oynadı. Emre Mor da tıpkı MertHakan gibi formayı kaptı. Yıldız futbolcu, 11'de en son 7 Kasım 2022'de Sivasspor'a karşı oynamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı hücum hattında Mich Batshuayi'ye yakın oynayan Joshua King veDiego Rossi'yi de yedek soyundurdu. Batshuayi'nin yanında Enner Valencia çift forvet olarak sahadaydı.





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BATSHUAYI ETKİSİZ KALDI

Kanarya'nın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, Galatasaray maçından sonra Gaziantep FK mücadelesinde de etkisiz kaldı. Belçikalı santrfor, KırmızıSiyahlılar karşısında üretkenlik problemi yaşadı. 29 yaşındaki oyuncunun, 'Gol' hasreti 2 maça çıktı. Belçikalı oyuncu, bu sezon Sarı-Lacivertli forma altında 19 maçta 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

ARDA GÜLER 8 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler, uzun bir süredir formaya hasret kaldı. Son olarak Ankaragücü maçında görev yapan Arda, 8 maç sonra Sarı-Lacivertli formayı giydi. Yıldız futbolcu, oyuna girdikten sonra takıma hareket getirdi. Topla buluştuğu anlarda Kanarya'yı hareketlendirip, hücuma çıkaran Arda, teknik heyetten tam not aldı.

SZALAI'NIN YERİ GARANTİ

Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, bu sezon neredeyse her maçta kadroyu değiştirdi. Portekizli teknik adamın, bu süreçte en güvendiği isim de şüphesiz Atilla Szalai oldu. Macar futbolcu, neredeyse her maçta savunmanın bel kemiği oldu. 24 yaşındaki futbolcu, takımın vazgeçilmezi olurken, partneri ise sürekli değiştirdi. Szalai; Gustavo, Peres ve Serdar Aziz ile forma giyerken, bu kez de Samet Akaydın ile oynadı. Yani yıldız savunmacının, bu sezon 4. kez partneri değişmiş oldu.

ENNER VALENCIA ŞOV

Fenerbahçe'nin hücumundaki en önemli oyunculardan Enner Valencia, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'deki ilk karşılaşmasına çıktı. Harika geçirdiği Dünya Kupası'nın ardından Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan giren Valencia, henüz 8. dakikada Antep'te kaleci Günay'la anlaşamayan Ertuğrul'un topu uzaklaştıramadığı anda boş kaleye golünü attı.

Ekvadorlu yıldız, 88'de Lincoln'ün soldan ortasında kale önünde topa vuramayarak büyük bir fırsatı kaçırsa da, 90+1'de Rossi'nin pasında ceza sahasında ağları havalandırıp, takımına galibiyeti getirdi.









HAJI WRIGHT İÇİN YENİ TEKLİF

Forvet için arayışlarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe, uzun bir süredir Antalyaspor forması giyen Haji Wright için çalışmalarını sürdürüyordu. Akdeniz ekibi, ilk etapta kapıyı 10 milyon Euro'dan açtı. Kanarya ise 5 milyon Euro olan öneriyi, 7.5 milyon Euro'ya çıkardı. Ayrıca bu bonservis bedelinin yanında; Nazım Sangare, Lemos ve Bruma'dan birinin gönderilmesi gündemde. Sarı-Lacivertli yönetimin, bu teklifin üzerine çıkmayacağı belirtildi. Jorge Jesus'un da bu sezon 17 maçta rakip fileleri 11 kez sallayan tecrübeli futbolcuyu takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.

ALTERNATİFLER MORELOS VE DEMBELE

Eğer Wright için Kırmızı-Beyazlı kulüp ile anlaşma sağlanamazsa rota bu kez alternatif isimlere dönecek. İlk hedef ise İskoç ekibi Glasgow Rangers'ın formasını giyen Alfredo Morelos... Kolombiyalı oyuncunun, kontratının sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Fenerbahçe'nin eli bir hayli güçlü. Hedefteki bir diğer isim de Fransız ekibi Lyon'da görev yapan Moussa Dembele... Taraftarın, 'Defol' pankartı açtığı 26 yaşındaki golcü için Galatasaray da devrede.