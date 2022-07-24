Sarı-Lacivertliler, Kim Min- Jae'nin yerini doldurmak için transferde gaza bastı. Stoper adaylarından biri olan ve teknik direktör Jorge Jesus'un, Flamengo'dan da eski öğrencisi olan Gustavo Henrique için menaceriyle video konferans yöntemiyle görüşülmüştü.

Henrique'nin tarafıyla her konuda anlaşma sağlanmıştı. Brezilya basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe 'nin, Kırmızı-Siyahlılar'a 2.5 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği belirtilmişti.

Flamengo'nun, bu teklife sıcak bakmadığı ve en az 3.5 milyon Euro talep ettiği bilgisine ulaşıldı.

Maksimum3 milyon Euro

Kanarya'nın, 29 yaşındaki stoper için indirim beklediği ve taraflar arasında sıkı pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. İkna sürecinde Jesus'un da kilit rol oynaması beklenirken, Fenerbahçe'nin sunduğu teklifi bonuslarla birlikte maksimum 3 milyon Euro'ya çıkarabileceği konuşuluyor.

Yusuf Dursun