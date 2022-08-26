MENÜ

Fenerbahçe'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarıyla ikinci eşleşme

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Dinamo Kiev ve Rennes'in yanı sıra AEK Larnaca ile mücadele edecek olan Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile eşleşti.

26 Ağustos 2022, Cuma 16:57 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'den Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımlarıyla ikinci eşleşme

Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek. Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile eşleşti. 

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu! Yeniden Dinamo Kiev...


Daha önce Fenerbahçe 2012-13 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde AEL Limassol ile aynı grupta yer almıştı. Fenerbahçe; rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etmişti. O sezon Sarı-Lacivertliler, UEFA'da yarı finale kadar ulaşırken Benfica'ya elenerek kupaya veda etmişti. 

AEL Limassol sonrası Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı, Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanıyor. 

Dinamo Kiev ilk kez

Grubun bir diğer üyesi Dinamo Kiev ise Avrupa kupalarında hiç Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile karşı karşıya gelmemişti ki kura sonrası bu eşleşme de Ukrayna ekibi için bir ilk olacak. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...