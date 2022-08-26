Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Sarı-Lacivertliler, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek. Fenerbahçe, tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile eşleşti.





Daha önce Fenerbahçe 2012-13 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi'nde AEL Limassol ile aynı grupta yer almıştı. Fenerbahçe; rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda ise 1-0 mağlup etmişti. O sezon Sarı-Lacivertliler, UEFA'da yarı finale kadar ulaşırken Benfica'ya elenerek kupaya veda etmişti.

AEL Limassol sonrası Avrupa kupaları tarihinde ikinci kez bir Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı, Fenerbahçe ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Dinamo Kiev ilk kez

Grubun bir diğer üyesi Dinamo Kiev ise Avrupa kupalarında hiç Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı ile karşı karşıya gelmemişti ki kura sonrası bu eşleşme de Ukrayna ekibi için bir ilk olacak.