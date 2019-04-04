Fenerbahçe'den görülmemiş bir protesto hareketi geldi.

Sarı Lacivertliler, 4 yıl önce bugün, 4 Nisan 2015'te Rize dönüşü Trabzon yolunda kafileye yapılan silahlı saldırının 4. yıldönümünde televizyon kanalı ve sosyal medya hesaplarını dondurdu.

Slogan "Bir sabah uyandın, Fenerbahçe yok!"

Fenerbahçe'nin bu protesto hareketinin sloganı ise "Bir sabah uyandın, Fenerbahçe yok!"...

Sosyal medya hesaplarına şu anda ulaşılamıyor. Televizyon kanalında ise yayın bulunmuyor.

Bu durumun saat 19.07'de başlaması gereken 'FenerOl' kampanyasına kadar sürmesi bekleniyor.

Lefter ve Alex heykellerinin de üzeri örtüldü!

Bugüne dikkat çekmek amacıyla ayrıca Fenerbahçe Kulübü, Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykellerinin de üzerini örttü.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015'te ligde şampiyonluk ayrışının kritik virajlarından birinde Çaykur Rizespor deplasmanına gitmiş ve 90 dakika sonunda 5-1 galip gelmişti. Şampiyonluk için çok önemli 3 puan cebe konurken Trabzon Havalimanı'na doğru gidilirken takım otobüsüne ateş açılmış ve kafile şoförü vurulmuştu.

Bu saldırının birkaç aşırı Trabzonspor taraftarı tarafından yapıldığı düşünülmüş hatta birkaç kişi gözaltına da alınmıştı. Ancak daha sonra bu kişilerin de suçsuz oldukları ortaya çıkmış ve serbst kalmışlardı. Saldırının failleri hala bulunamadı.