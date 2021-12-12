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Fenerbahçe'den golcü transferi atağı: Luuk de Jong

Son dakika haberi... Devre arasında santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Hollandalı golcü Luuk de Jong için harekete geçti. İddiaya göre Luuk de Jong devre arasında Barcelona'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutacak.

12 Aralık 2021, Pazar 10:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den golcü transferi atağı: Luuk de Jong

Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamayan ve şampiyonluk için kaliteli bir santrforu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona yerel basınından "Oglobo.com"un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Luuk de Jong için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında feshedip Sevilla'ya göndereceği, ardından da Hollandalı golcünün devre arasında F.Bahçe'ye katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca F.Bahçe'nin oyuncunun tüm maaşını da karşılayacağı vurgulandı.

Kaynak: Akşam


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