Berisha ve Serdar Dursun'dan istediği verimi alamayan ve şampiyonluk için kaliteli bir santrforu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe için İspanya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

Barcelona yerel basınından "Oglobo.com"un haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Katalan ekibinde fazla forma şansı bulamayan Luuk de Jong için harekete geçti. Haberin içeriğinde; Barcelona'nın 31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini ocak ayında feshedip Sevilla'ya göndereceği, ardından da Hollandalı golcünün devre arasında F.Bahçe'ye katılacağı bilgisi verildi. Ayrıca F.Bahçe'nin oyuncunun tüm maaşını da karşılayacağı vurgulandı.

Kaynak: Akşam







