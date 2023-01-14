Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray 'a karşı dezavantajlı duruma düşen Fenerbahçe , ikinci yarıda avantajını geri kazanmak adına kadrosunu güçlendirme çalışmaları yapıyor. Sarı-Lacivertliler, bir yandan özellikle hücum hattına bir takviye yapmayı planlarken bir yandan da ligdeki Gaziantep FK maçına hazırlanıyor.

JOAO PEDRO TAKIMLA KOŞTU

Gaziantepspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Fenerbahçe’de yüzleri güldüren bir gelişme yaşandı. Daha önce bireysel koşulara katılan Joao Pedro, antrenmanın ilk bölümünde arkadaşlarıyla birlikte koşu yaptı. Tecrübeli oyuncu daha sonra yine kendisi için hazırlanan programı uyguladı.

Sarı-Lacivertliler, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Fenerbahçe, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Gaziantep’e gidecek.

İRFAN CAN'IN CEZASI ONANDI

İrfan Can Kahveci, derbi sonrası taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerden biri oldu. Galatasaray karşısında 69. dakikada oyuna dahil olan Milli futbolcu, 86’da Dubois’ya yaptığı hareketle direkt oyundan atıldı. PFDK, bu kırmızı kartın ardından İrfan Can’a 2 maç ceza vermişti. Dün Tahkim Kurulu bu cezayı onadı.

27 yaşındaki futbolcu, yarınki Gaziantep mücadelesinin yanı sıra Rizespor ile perşembe oynanacak kupa maçında görev yapamayacak.

'YENİ LEWANDOWSKI' ELDEN KAÇIYOR

Sarı-Lacivertliler, bu sezon müthiş performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gornik’li Szymon Wlodarczyk’in peşine düşmüştü. Ancak Fenerbahçe, 20 yaşındaki forvet için girişimlerini ilerletmedi.

Polonya basınında yer alan haberlere göre, ‘Yeni Lewandowkski’ gözüyle bakılan genç yıldız için Anderlecht, Freiburg ve Celtic devreye girdi. Belçika ekibi Anderlecht’in, Wlodarczyk’ın transferinde bir adım önde olduğu ifade edildi.

GENÇ SOL BEK TRANSFERİ İÇİN İKİ İSİM ÖN PLANDA

Fenerbahçe, savunmanın solunu U21 yabancı kontenjanıyla güçlendirmek istiyor. Parma’lı Oosterwolde, Kanarya’ya gelmek için kulübüne baskı yapıyor. Flamengo’lu Ramon için ise Jorge Jesus’un girişimlerinin devam ettiği öğrenildi.

Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu’nu sağda kullanmak istiyor. Alioski’nin performansından memnun olmayan Portekizli teknik adam, bu nedenle defansın soluna takviye talep etti. Yabancı kontenjanı dolu olduğu için yönetim çareyi, 21 yaş altı yabancılar için takımlara sunulan ekstra 3 kişilik kontenjanı kullanmakta buldu. Hem gözlemci ekibi hem de menajerlerin önerileriyle bu kritere uyan birçok oyuncudan oluşan bir liste hazırlandı. Ön plana çıkan isimler ise Jayden Oosterwolde ile Ramon oldu. Parma’da görev yapan Oosterwolde, transfer görüşmelerinin başlaması sonrası Fenerbahçe’yi sosyal medyadan takibe almıştı. Hollandalı oyuncu, Parma Yönetimi’ne bu transfer için baskı yapmaya başladı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Flamengo kiralayabilir

21 yaşındaki Ramon için ise Jorge Jesus, eski kulübü Flamengo ile olan iyi ilişkilerini kullanarak devreye girdi. Brezilya ekibinin, geride kalan sezonda olduğu gibi genç futbolcuyu yine kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak Brezilya Ligi’nde de birçok takımın Ramon’a talip olduğu kaydedildi. Fenerbahçe’nin bu ikiliden birini kadrosuna katması bekleniyor.

HAJI WRIGHT'DA KIRAN KIRANA PAZARLIK

Sarı-Lacivertliler, başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın istediği ABD’li golcü için devreye girdi. Antalyaspor’a 5 milyon Euro’nun yanı sıra Bruma, Lemos ve Nazım Sangare’den ikisi takas olarak önerildi. Akdeniz ekibi süre istedi.

Vincent Aboubakar, Luis Muriel, Alfredo Morelos... Hücum hattını takviye etmek için birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe, Haji Wright yarışına da dahil oldu. Başta Galatasaray olmak üzere birçok takımın radarında yer alan ABD’li forvet için Sarı-Lacivertliler ile Antalyaspor arasındaki ilk resmi temas gerçekleşti. Akdeniz ekibi, 24 yaşındaki golcünün bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlemişti. Fenerbahçe, Kırmızı-Beyazlılar’a bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro teklif etti. Bunun yanı sıra Bruma, Mauricio Lemos ve Nazım Sangare üçlüsünden ikisini takasta kullanmayı önerdi.

1.88 milyon Euro’ya aldılar

Fenerbahçe, teklifi yapıp beklemeye çekildi. Antalyaspor ise yanıt vermek için süre istedi. Taraflar arasında önümüzdeki günlerde bir görüşmenin daha yapılması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler’in, Kırmızı-Beyazlılar’ın takasta farklı talepleri olması halinde bunu da değerlendirebileceği mesajını karşı tarafa ilettiği kaydedildi. Geçen sezon Antalyaspor’a kiralanan, sezon başında ise 1.88 milyon Euro’ya bonservisi alınan Haji Wright; Kırmızı- Beyazlı formayla toplamda 52 maça çıktı ve 26 gol atıp, 3 asist yaptı.

ANTALYASPOR ASBAŞKANI EMRAH ÇELİK: 8 KULÜPLE GÖRÜŞÜYORUZ

Kırmızı-Beyazlılar’dan Haji Wright ile ilgili ilk açıklama geldi. Asbaşkan Emrah Çelik, ABD’li forvetle ilgili olarak, “Haji, son 1 yılın ligdeki en fazla gol atan oyuncularından biri. Antalyaspor’a güzel bir katkı sağlayarak gidecek. Dünya futboluna da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. Haji Wright ile ilgili 8 kulüple görüşüyoruz. Olgunlaşanlar var. Başkanımız en doğru kararı verecektir. Haji’nin durumu 10 gün içerisinde netlik kazanır” ifadelerini kullandı.