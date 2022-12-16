Fenerbahçe , forvet arayışları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine almıştı. Golcü oyuncunun transferi adına bir yarış hakimken durum daha da zorlaşabilecek hale geldi. Tanıdık bir isim aracılığıyla golcü oyuncu, Avrupa devinin gündemine getirildi!

Sakatlardan müjde geldi

Bu sezon tam 18 farklı oyuncusu sakatlık yaşayan Fenerbahçe’de dün yüzleri güldüren gelişmeler yaşandı. Luan Peres ve Valencia, saha çalışmalarına başladı. Pedro dışında tüm oyuncuların Trabzonspor maçına kadar hazır hale gelmeleri bekleniyor.





Sarı-Lacivertliler, sezonun ilk bölümünü hem ligde hem de Avrupa Ligi’nde lider olarak tamamladı. Yoğun bir dönem geçiren Fenerbahçe, sakatlıklardan en çok çeken takımların da başında geldi. Tam 18 farklı oyuncu sakatlık nedeniyle maç kaçırdı. Bazı futbolcular, iki farklı sakatlık yaşadı. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara, bu açıdan Sarı-Lacivertliler’e ilaç gibi geldi. Yıldızlar bir bir sağlıklarına kavuşup takıma dönmeye başladı. Dün yeni müjdeli haberler geldi. Luan Peres ve Enner Valencia da sonunda tamamen iyileşti ve saha çalışmalarına başladı. Bu ikilinin yanı sıra, geçen sezonun son haftasında diz çapraz bağları kopan Nazım Sangare de sahaya indi.

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Jesus’un yüzü güldü

Sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmeler, Jorge Jesus’un yüzünü fazlasıyla güldürdü. Vallecano ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Joao Pedro dışında tüm futbolcular, 24 Aralık’ta Trabzonspor ile oynanacak lig maçına kadar tamamen oynayabilecek duruma gelecek. Jesus’un, bu karşılaşmadan 4 gün önce İstanbulspor ile yapılacak Türkiye Kupası mücadelesinde Luan, Valencia, Lincoln, Arda gibi sakatlıktan dönen isimlere süre vermesi bekleniyor.

Corinthians’ın Jesus intikamı!

Vitor Pereira, kariyerine Avrupa’da devam etmek istediği gerekçesiyle Corinthians’tan ayrılmıştı. Ancak 54 yaşındaki teknik adamın, Flamengo’nun başına geçmesi Siyah-Beyazlılar’ı fazlasıyla kızdırdı. Brezilya basınına göre Corinthians, Flamengo’dan Pereira’nın intikamını almak için Jorge Jesus’u gözüne kestirdi!





Başkan Duilio Monteiro Alves’in Jesus için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi. Portekizli teknik adam daha önce yaptığı bir açıklamada, Brezilya’da Milli Takım ve Flamengo dışında bir kulüpte çalışmayacağını söylemişti.

Jesus’un gözdesini Pereira kaptı

Fitness antrenörü Mario Monteiro, tam 17 yıl Jorge Jesus ile birlikte çalışmıştı. Monteiro, Portekizli hocanın Flamengo’dan ayrılmasının ardından emeklilik kararı almıştı. Ancak Vitor Pereira, 58 yaşındaki antrenörü ikna ederek Flamengo’daki ekibine dahil etti.





Monteiro yaptığı açıklamada, “1 yıl izin yaptım, harika seyahatlere çıktım. Ancak tamamen beklenmedik ve geri çevrilemez bir teklif aldım. Bugünden itibaren Vitor Pereira ile birlikte aynı yolda yürüyeceğim” dedi. Portekizli antrenör, kariyerini şekillendiren Jesus’a ise özel olarak teşekkür etti.

Torino’dan Rossi için 7 milyon Euro

İtalyan ekibi, sezon başından beri takip ettiği Uruguaylı futbolcu için sonunda harekete geçti. Torino’nun Diego Rossi için Fenerbahçe’ye 7 milyon Euro’luk bir teklif sunduğu kaydedildi. Ancak yönetim, bu rakamı düşük buldu ve düşünmeden geri çevirdi.





İtalyan basınına göre Bordo-Beyazlılar, 24 yaşındaki hücum oyuncusu için teklifi biraz daha yükseltebilir. Ancak Torino’nun 10 milyon Euro’dan daha fazla bir rakamla masaya oturması beklenmiyor. Rossi, Flamengo’nun da radarında.









Cho Gue-sung savaşı kızışıyor

Fenerbahçe ve Celtic, 24 yaşındaki golcü için yarışırken, Güney Kore’den ilginç bir iddia geldi. Cho’nun formasını giydiği Jeobnuk’un sportif direktörü Park Ji-sung, yıldız futbolcuyu eski kulübü Manchester United’a önerdi! Kore basınına göre başarılı forvetin ülkeden ayrılması neredeyse kesin.

Forvet arayışındaki Fenerbahçe’nin gündemine sürpriz bir isim olan Cho Gue-sung girmişti. İskoç basını, Celtic’in Güney Koreli forveti transfer etmek için Sarı-Lacivertliler’le yarıştığını yazmıştı. Kanarya, bu yarışta öne geçmek için Kim Min-jae kozunu kullanmaya hazırlanırken, Kore basınından yeni bir iddia geldi. Cho’nun formasını giydiği Jeobnuk’un sportif direktörü Park Ji-sung’un oyuncusu için farklı bir planı olduğu belirtildi. Park’ın, 2005-2012 yılları arasında oynadığı Manchester United ile temasa geçerek, Cho Gue-sung’u transfer etmeleri önerisinde bulunduğu kaydedildi.





Değeri 1.5 milyon Euro

Güney Koreli golcünün transferinde rekabet her geçen gün daha da kızışacak gibi görünüyor. Cho oyuncu özelliklerinin ve yeteneklerinin yanı sıra hem 24 yaşında olması hem de yaklaşık 1.5 milyon Euro’luk piyasa değeriyle iştah kabartıyor. Dünya Kupası’nda vitrine çıkması, 24 yaşındaki forvetin Avrupa çapında daha da tanınmasını sağladı. Güney Kore basınında yer alan haberlerde, Cho’nun kariyeri açısından kritik bir karar vereceği ve futbol hayatını ülke dışında sürdürmesinin neredeyse kesin olduğu öne sürüldü.





‘Benim gücüm savunmam’

Cho Gue-sung, oyun tarzı olarak tam da Jorge Jesus’un sevdiği stilde bir forvet. 24 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası sırasında verdiği bir röportajda, “Hava topları çok iyi olduğum bir konu ama bence savunmada yaptıklarım da benim önemli bir gücüm. Takım defansına, ön alanda yaptığım pres ve savunmayla önemli bir katkı sağlayarak diğer pozisyonlardaki arkadaşlarımın yükünü azaltmaya çalışıyorum. Bunu yapmak bazen zor olsa da ön plana çıkan bir özelliğim olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.





Güçsüz takımla gol kralı oldu

Cho, Kore Ligi’nde sezonun büyük bölümünü Güney Kore ordusunun takımı olan, her sene diğer kulüplerden kiralık olarak gelen oyuncularla kadro kuran Gimcheon Sangmu’da geçirdi. 24 yaşındaki forvet, 17 golle ligde Joo Min-kyu ile birlikte gol kralı oldu. Gimcheon zar zor ligde kalmasına rağmen Cho gollerinin 13’ünü bu takımda kaydetti.