Fenerbahçe'den Giuliano’ya yakın takip

Fenerbahçe, Al-Nassr'dan 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunan Giuliano'nun durumunu yakından takip edemiyor.

24 Temmuz 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den Giuliano’ya yakın takip

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 2018’de 10.5 milyon Euro’ya Suudi Arabistan’ın Al-Nassr takımına satmıştı. Giuliano, 22 Haziran’da 5 aydır maaş alamadığı için FIFA’ya başvuruda bulunmuştu. Fenerbahçe, bonservisini eline almaya hazırlanan tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Giuliano boşa çıkması halinde Sarı-Lacivertliler hemen teklifte bulunacak.

Sambacı’nın menaceri D’Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Giuliano, 2017-18 sezonunda Çubuklu formayla ligde 30 maçta 14 gol atmış, 5 asist yapmıştı.

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