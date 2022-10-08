Eylül 2021'de Salzburg'dan Fenerbahçe 'ye 5 milyon Euro karşılığında transfer olan Mergim Berisha, sarı - lacivertli formayla tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 32 karşılaşmada sekiz gol atarken üç kez de asist yapma başarısı gösterdi.





Sezon Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, Valencia'nın yükselen performansı ile Joshua King, Joao Pedro ve Michy Batshuayi'nin transferlerinden sonra Alkman golcüyü kiralık olarak göndermişti.

Augsburg'da kiralık olarak gönderilen 24 yaşındaki oyuncu, Bundesliga'da sahaya çıktığı dört maçta bir gol atarken iki kez de asist yaptı. Yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çeken Berisha, Augsburg'un Bayern Münih'i 1-0 mağlup ettiği maçta takımını üç puana taşıyan golü atmıştı.

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DIETMAR HAMANN'DAN BERISHA'YA ÖVGÜ

Augsburg Teknik Direktörü Stefan Reuter, Berisha için Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Reuter'in ardından Almanların efsane ismi Dietmar Hamann da Alman oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarfetti.

Hamann, Berisha'nın Dünya Kupası'na götürülmesi yönünde gelen bir soruya; "Neden olmasın? Niclas Füllkrug hakkında konuşuyorsak, o zaman gerçekten Berisha hakkında da konuşmamız gerekiyor" diye yanıt verdi.

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Hamann sözlerine; "Gerçek bir santraforu gözümüzden kaçırıyoruz. Benim için Berisha hala en iyi çözüm. Neden böyle bir oyuncuyu davet etmiyoruz" şeklinde devam etti.

13 kez Almanya U21 takımında forma giyen Mergim Berisha, henüz A Milli Takım seviyesinde oynama şansı yakalayamadı.



