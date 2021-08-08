Bir yandan eksik yerlere transfer yapan Fenerbahçe , diğer yandan gelecek vadeden yerli oyuncuları da kadrosuna katıyor. Sarı-Lacivertliler, önceki gün de bu doğrultuda Bursaspor 'dan kanat oyuncusu Burak Kapacak'la anlaşmıştı.

Dün sağlık kontrollerinden geçirilen 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı. Yeşil-Beyazlılar'a, Burak için 1.3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek ve sonraki satıştan da pay olarak yüzde 25 verilecek. Kanarya'da bu tip hamlelerin yapılmasındaki en büyük nedenin ise yeni kural çerçevesinde her sezon yerli oyuncu sayısının artması gösteriliyor.







