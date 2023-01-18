Çamlık Futbol Kulübü Başkanı ve antrenörü Şenol Ünlü, takımda yetişen 2011 doğumlu sol bek oyuncusu Mehmet Mustafa Şahin, 2011 doğumlu orta saha oyuncusu Bertuğ Yiğit Özdemir ile 2012 doğumlu Doğukan Kocabatmaz’ın Fenerbahçe ’ye transfer olduklarını açıkladı.

Amaçlarının futbol altyapısına hizmet etmek olduğuna dikkat çeken Şenol Ünlü, "Kulübümüzün kuruluş amacı, bu işi bizden daha iyi yapabilecek kulüplere oyuncu vermekti. Bu işte 15. senemizi devirdik. 3 Tane oyuncumuzu Fenerbahçe’ye teslim ettik. 1 oyuncumuz daha yüksek ihtimalle Fenerbahçe’ye gidecek ama resmileşmedi. Bir ya da 2 oyuncumuz ile de Galatasaray ve Trabzonspor ’un ilgisi var. Yıl sonu geldiğinde Haziran ayında muhtemelen 6 ya da 7 oyuncumuz büyük takımların alt yapılarına katılmış olacak" şeklinde konuştu.

"KALİTEMİZLE IŞIK SAÇMAYA ÇALIŞIYORUZ"

'Onlar gidecek kalanları yetiştirmeye devam edeceğiz' diyen Ünlü, "Burada da oyuncularımız eğitimlerini iyi alıyorlar onun dışında bir sürü kulüpte oyuncumuz var. Uşakspor'da oyuncularımız var, Kuşadasıspor'da oyuncularımız var, devre arasında Afyonspor'da da oyuncumuz olacak. Bunlarla beraber her yıl 10 tane oyuncuyu iyi yerlere vermiş oluyoruz. Yıllar sonra Denizlispor’a da oyuncu vermeye başladık. Daha önce Denizlispor’a vermiş olduğumuz oyuncu bu hafta profesyonel olacak. Tabii bunların içerisinde Milli oyuncularımız da var muhtemelen 2008 milli takımına Fenerbahçe'deki kalecimiz çağırılacak. Milli oyuncu sayımız da 6 olacak. Ben futbol okulunu açtığımda 20 yılda 10 tane milli demiştim en az ama şu an 15. yılda 6. milli oyuncumuz oldu. İnsanlarla uğraşılan işlerde kaliteyi yakalamamız gerekiyor. Bizler kendimizi bu konuda örnek kulüp olarak görüyoruz. Denizli de de var böyle 3-4 tane kaliteli kulüp. Biz de kendimizce onlara kalitemizle ışık saçmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Fenerbahçe’ye transfer olan geleceğin yıldız futbolcu adayları Bertuğ Yiğit Özdemir ve Mehmet Mustafa Şahin ise Fenerbahçe gibi bir takımın formasını giyecekleri için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirerek, başarılı olmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ettiler.

İHA







