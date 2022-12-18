Jorge Jesus yönetiminde Fenerbahçeli taraftarların özlediği takım görüntüsü çizen, hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi'nde fırtınalar estiren ve ligde 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , Galatasaray 'ın istediği yıldız futbolcu Moussa Dembele için harekete geçti.

MENAJERİNE MESAJ GÖNDERİLDİ

Forvet hattında Batshuayi, Joao Pedro, Enner Valencia, Joshua King gibi isimleri bulunan sarı lacivertliler, fırsat transferi niteliğinde olan Lyon'un yıldızını kadrosuna katmak istiyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek golcü için Fenerbahçeli yöneticiler oyuncuya "Sezon sonunda görüşelim" mesajı gönderdi.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA BİTİRMEK İSTİYOR

Sarı kırmızılı kulübün devre arasında bir görüşme yapacağı Moussa Dembele için Lyon'un bonservis bedeli istemesi transferin sezon sonuna sarkmasına neden olacak gibi görünüyor. Ancak Fenerbahçe'nin de harekete geçmesi üzerine Cim Bom'un devre arasında cüzi bir bonservis bedeli ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği de gelen bilgiler arasında...

FENERBAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'de lider durumda bulunan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor... Takvim'de yer alan habere göre sarı -lacivertli takımın adı uzun bir süredir Galatasaray ile anılan Lyon'un yıldız golcüsü Moussa Dembele için devreye girdiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'nin, Fransız forvetin menajeri Makan Fofana'dan ocak ayında görüşmek üzere randevu talep ettiği belirtildi.





BONSERVİS ÖDEMEK İSTEMİYOR

Sarı Lacivertliler'in transfer içinse sezon sonunu bekleyecek. Bunun sebebi ise kulübün bonservis ödemek istemiyor olması. 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonu bitecek olan sözleşmesi Fener'i cezbediyor.

Lyon formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan yıldız santrfor bu karşılaşmalarda 2 gollük performans ortaya koydu.

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TAKIMINDAN AYRILACAK

Transferde karşı karşıya gelen 2 ezeli kulübün Lyon'da kesin olarak ayrılma kararı alan Dembele'nin transferi için uğraş verdiğİ belirtildi.

2018'de Lyon'un yolunu tutulan Dembele 2020-21 sezonunu ise kiralık olarak Atletico Madrid'de geçirmişti. Sezon başında takıma dönen oyuncunun yeni adresi merak konusu.



