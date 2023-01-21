Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verilen kararlar sonrası PFDK'ya yönelik eleştirileri ve Fenerbahçe ile ilgili açıklamaları sonrası Sarı Lacivertli ekipten yanıt gelmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türk futboluna “ofsaytımsı” derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.

Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman ‘kulüplerinin önüne geçen’ Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların “ana odağı” Fenerbahçe, “ana hedefi” ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda “bu ligi bitirtmeyiz” tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;

Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu’nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."

Dursun Özbek konuşurken yeni tweet!

Bu sabah Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamaları sürerken Fenerbahçe dünkü açıklamayı alıntılayarak "Fenerbahçe üzerinden algı yapanların ana hedefleri oluşturdukları suni gündem ve algılarla TFF ve hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!" diye tweet attı.