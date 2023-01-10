Süper Lig'de sahasında Galatasaray 'a farklı mağlup olan Fenerbahçe 'de transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesinde Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı renklerine bağladı.





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Sarı-lacivertliler ayrıca ezeli rakibi Galatasaray'ın da peşinden koştuğu yıldız ismi renklerine bağlamak için görüşmelere başladı. İşte Fenerbahçe'deki son gelişmeler ve transferin tüm ayrıntıları...

İKİ YILDIZA TEPKİ

Fenerbahçe’de derbi sonrası iki isme yoğun eleştiriler başladı. Sezon başından beri hatalı goller yediği gerekçesiyle taraftarlardan tepki alan Altay, önceki günkü derbi sonrası yeniden protestolarla karşılandı. Daha önce Jorge Jesus’un koruduğu ve destek çıktığı milli kaleci bu kez sert bir tepki aldı.

Jorge Jesus da maçtan sonra bu konuya hiç değinmedi. Yine 70’te oyuna girip, 85’te kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci de camiadan eleştiri alan isimlerin başında geldi.

BÜYÜK MAÇ FİYASKOSU

Bu sezon Fenerbahçe’de büyük maç üzüntüsü yaşanıyor. Jorge Jesus’un ezeli rakipler Beşiktaş , Trabzonspor ve Galatasaray’a karşı 3 maçta sıfır çekmesi ve hiç gol atamaması hayal kırıklığı oldu. Sadece Beşiktaş’la golsüz berabere kalan Jesus, Avrupa’da da Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev’e elenmiş, grupta da Rennes’i yenememişti.

JESUS'TAN ALTAY KARARI

Sarı-Lacivertliler, Altay Bayındır’dan da vazgeçmiyor. Yönetim ilk iş olarak kaptanın sözleşmesini uzatmayı istiyor. Bu sayede Altay’ın da tamamen saha içine odaklanması sağlanacak.





Kaleci transferinin sezon sonuna kadar kiralık olarak yapılma planı da 24 yaşındaki file bekçisine, kendisine olan inancın bitmediği mesajını vermek.

İLK TRANSFER SAMET AKAYDIN

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Samet Akaydın’ın temsilcileri Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig'in 18. haftasında Adana Demirspor, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Kritik maçı Başakşehir 2-1 kazandı. Bu maçta 90 dakika sahada kalan Samet Akaydın, müsabaka sonrasında sosyal medya hesabından dikkat çeken bir gönderi paylaştı.

HAJI WRIGHT'A TEKLİF YAĞIYOR

Skorer'in edindiği bilgiye göre Haji Wrgiht'a Premier Lig'den 2, İtalya'dan bir takımdan teklif geldi. İngiltere ve İtalya'dan Antalyaspor Kuülübü'ne resmi bir teklif ulaşmadı ancak menajerler aracılığıyla transfer görüşüldü. Yarın Haji Wright için resmi girişimlerin başlaması bekleniyor. Antalyaspor'a ayrıca Rusya'dan çok ciddi bir bonservis bedeli teklifi geldiğ ifakat Haji Wrgiht'ın Rusya'da oynamak istemediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'DEN BÜNYAMİN VE WRIGHT HAMLESİ

Fenerbahçe Kulübü Bünyamin Balcı ve Haji Wright için Antalyaspor ile temasa geçti. Fenerbahçe ve Antalyaspor'un iki futbolcu için görüşmelere başlayabileceği öğrenildi.

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GALATASARAY DA HAJI WRIGHT'IN PEŞİNDE

Süper Lig'de muhteşem bir hava yakalayan ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Cim Bom, transferde de gaza bastı. Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in performansından memnun kalmayan Sarı Kırmızılılar, Antalyaspor'dan Haji Wright'a kanca attı.

Kazımcan ve Emre Taşdemir'in sakatlığında yeniden sol bekte görev alan Van Aanholt ile yolları ayırmayı planlayan ve sol bek arayışına giren Galatasaray, Güray Vural'ı da listesine dahil etti.

4 MİLYON EURO + 3 OYUNCU

ABD'li golcü için Akdeniz ekibine 4 milyon Euro bonservis bedeli öneren Cim Bom, Antalyaspor'un takasta istediği isimleri de kabul etti. Haris Seferovic, Yunus Akgün ve Mathias Ross'un sezon sonuna kiralanmasına 'tamam' diyen Sarı Kırmızılılar, pakete sol bek Güray Vural'ı da eklemek istiyor.

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Kırmızı Beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis talep ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Transferle ilgili kısa süre içerisinde sıcak bir gelişmenin yaşanması bekleniyor.