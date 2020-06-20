Transferde Fenerbahçe ve Galatasaray bir kez daha karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde yer aldığı iddia edilen golcü futbolcu için Fenerbahçe'nin devreye girdiği duyuruldu. Nijerya ve Hollanda basını; sarı-lacivertli yönetimin Heracles forması giyen Cyriel Dessers ile ilgilendiğini yazdı.

Nijerya basını da daha önce kadrosunda Emmanuel Emenike, Victor Moses ve Jay Jay Okocha gibi Nijeryalı yıldızları bulunduran Fenerbahçe’nin yeni bir isme daha yakın olduğunu duyurdu. 25 yaşındaki forvetin Hollanda’da Heracles’le sözleşmesi 2022’de bitiyor. Ancak kiralık opsiyonlarının açık olduğu iddia ediliyor.

Cyriel Dessers bu sezon Heracles formasıyla 29 resmi maça çıktı ve 18 gol atıp 6 asist yaptı. Dessers; Nijerya Milli Takımı tarafından da beğenilen bir isim ancak daha önce Belçika U21 Milli Takımında şans buldu. Belçika pasaportu da olan yıldız oyuncu kulüp kariyerini de sadece Hollanda ve Belçika’da geçirdi.

Milliyet/Skorer







