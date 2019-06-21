Transfer görüşmelerine aylar öncesinden başlayan F.Bahçe’nin gündemine Kayseri’nin yıldızı Deniz Türüç geldi. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Deniz’in transferi için Kayseri Başkanı Erol Bedir’le masaya oturdu. 26 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalır maddesi bulunuyor. Koç, Kayseri’nin bir diğer oyuncusu Mensah’ın da transfer şartlarını öğrendi. İki oyuncu içinde görüşmeler devam ediyor.

29’UNDAN SONRA

Deniz’in transferindeki son durum ile ilgili konuşan Hikmet Karaman şunları söyledi: Deniz Türüç ayrılmak istiyor. Kayseri’deki görevini tamamladı. Kulübü ekonomik açıdan da satılması rahatlatır. Her sene oyuncu satmak zorundayız. Gelen transfer teklifleri var. Menajerleri Başkan’la konuşuyor. Mutlaka değerlendireceklerdir. 29’una kadar radikal adım atamıyoruz. Seçimi geçmemiz lazım.

Kaynak: Akşam