İrfan Can Kahveci bilmecesi devam ediyor. Galatasaray'ın uzun süredir renklerine katmaya çalıştığı, ancak bir türlü sonuca ulaşamadığı 25 yaşındaki futbolcu için ezeli rakibi Fenerbahçe de devrede. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, dün İrfan Can için bir araya geldi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Gümüşdağ, "Fenerbahçe teklifini sundu, biz de teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine bir teklif daha yapmadı. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu, ancak oyuncunun Sarı-Kırmızılı formayı giymek istemesi sebebiyle Galatasaray'dan son bir mesaj beklediği belirtiliyor.