Fenerbahçe'nin İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray derbisi sonrası oluşan gündeme dair kulüp televizyonunda değerlendirmelerde bulundu. FB TV'den yayınlanan programda derbi gününde çekilmiş olan videolardan görüntüler kamuoyuna servis edildi.

İşte o açıklamalar:

"Biz derbiden sonra maç hakkında hiç konuşmadık. Hiçbir açıklama yapmadık. Hatta bu konuda taraftarlarımızdan da tepki aldık. Galatasaray ise derbiden sonra pazartesiden cumaya kadar her gün konuştu. Başkanları konuştu, yöneticileri konuştu, iletişimden sorumlu elemanları konuştu. Öncelikle bu açıklamaları muhatap alıp almamayı düşündük"

"Medyada maalesef çamur at, izi kalsın tutumunun yer aldığını gördük. Fenerbahçe'ye yönelik atılan tüm yalanları kanıtlamak için bu programı yapıyoruz. Ayrıca hakem hatalarıyla ilgili de konuşacağız."





"Gittiğimiz herhangi bir deplasman maçında listeyi yaparız ve Ankara'ya göndeririz. Spor Bakanlığı listeyi onaylar ve oradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne gönderir. Kişileri alıp almama kararı Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ndedir. Bu kulüpleri bağlamaz."

'Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler'

"Hem yalan söylüyorlar, hem bilgisizler. Protokole alınanların yetkisi Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Cahillik yaptıkları konu bu konudur. Orada bir yanlış varsa kulübe ait değildir. Ama Gençlik Spor İl Müdürlüğü de zan altında kalmasın müthiş ağırlamışlar."

'Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan'

"Mustafa Cengiz'in orada bekletilme süresi 1 dakikadan daha az. Kimseyi almama gibi bir durum yok. Hiç kimsenin ismine bakılmadı, takır takır içeri girdiler. Galatasaray'ın söylediği ilk yalanı böyle somut görüntülerle görüyoruz. Bu kelimeyi söylemek çok zor ama maalesef söylemek zorundayız. Söylenenlerin hepsi koca bir yalan. Kanıtlı, görüntülerle tescillenmiş bir yalan."









1907 açıklaması

"1907 şifresini kulübümüzün kurucuları buldu. Hakikaten, galiba fazla sanata düşkünler ve film izliyorlar. Şifreyle stada alınma gibi bir durum bulunmuyor. Başkanlarının böyle bilgilendirilmesi, böyle yönlendirilmesi ciddi hata aslında. Mustafa Cengiz bunları kendisi söylüyorsa çok büyük hata yapıyor. Onu yönlendiren varsa onlar çok yanlış yapıyor. Hiçbir stada şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler."

"Türkiye'de hiçbir stadyuma şifreyle taraftar alınması gibi bir eylem olamaz. Buna çocuklar bile güler. Stadımızdaki protokol tribünü ile 1907 tribünü yan yanadır. Kim nereye geldiyse, oraya alınmıştır. HES kodundan kimliğine kadar her soru sorulmuştur."









'Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin'

"Yusuf Günay sözlerine çok dikkat etsin. Çok yanlış yolda. Militan gibi kelimeler kullanmaya hakkı yok. Hem yalan söyleyeceksiniz bir de militan gibi kelimeler kullanacaksınız. Bu iş çok tehlikeli yerlere gidiyor. Böyle kelimeleri kullanmaya kimsenin hakkı yok. Kendisini uyarıyoruz. Bunun altından kalkamaz."









'Nerede bu 3 bin kişi?'

"Fenerium tribününde localarda - protokolde toplam kaç kişi var. Kapasitesi 1265, kenarları zaten boş. Toplamda 250'ye yakın kişi var sadece. Maratonda da localar var. Alt ve üst localar var. Üst locaların önü zaten pankartla kapalı. Alt localarda da beyaz brandalar var. Kapalı localar. İnsan yok burada. Galatasaray yönetimine soruyorum, nerede bu 3 bin kişi? Yalanlarınızla bütün Türkiye'yi kirlettiniz. Ya çıkıp özür dileyeceksiniz ki ben zannetmiyorum bu erdemi gösterebileceklerini."

"Yenilen kulüp olarak gidip Galatasaray'ı tebrik ettik medeni şekilde. Biz maçlardan sonra sonuç ne olursa olsun tezahürat yapmadık. Biz yönetici kimliklerimizle buradayız. Taraftar gibi davranırsak konu çok farklı yerlere gider."

"Galatasaray yöneticilerinin yönetici olduklarını unutup holigan gibi çileden çıkmış gibi nasıl davrandıklarını göstereceğiz. Edepsizliği, seviyesizliği kamuoyu görecek. Hiçbir rakibimiz Kadıköy'de böyle bir tavır sergilemedi. Görüntülerde Galatasaray yönetim kurulu üyelerinin nasıl holigan kimliğine büründüklerini tüm Türkiye görsün. 2.5-3 senelik yöneticilik kariyerimde ilk kez böyle bir şey görüyorum. Bu seviyesizlik olunca, biz gittik uyarımızı yaptık ve içeriye gittiler."

"Fenerbahçe Başkanını küfür etmiş duruma düşürmeye çalışıyorlar. Burada Mustafa Cengiz çok ciddi yanlış yolda. Bu yol yol değildir. Bu yalanı da şiddetle kınıyoruz. Bunlar yapanın yanına kar kalmasın."









"Tebrik eden başkan bir tarafta, provokasyon yapan futbolcular bir yanda. Medya mensuplarından ricamız, bunları konuşun. Bunlar, yapanın yanında kâr kalmasın. Medya mensuplarından ricamız bu yalanları konuşun. Bu yapanların yanına kar kalmasın. Medyaya burda çok görev düşüyor. Artık bunu herkesin konuşması lazım."









'Bu anlaşılabilir bir şey değil'

"Bahsedilen voleybol maçında ben de vardım. Maç sonunda takımımızı alkışladık. Galatasaray başkanı da bizim takımı alkışladı, bizim başkanımız da onların takımını alkışladı. Hoş bir görüntü oluştu orada. Bu kadar, olayların ortaya çıkabileceğini düşünmemek... 2021 yılındayız, teknolojiyle yaşıyoruz. Bu anlaşılabilir bir şey değil. Onlara göre ne büyük bir başkanımız var ki başkanımız alkışla diyor alkışlıyorlar, 17 kulübe imzala diyor imzalıyorlar."

"Söyledikleri beş yalanı da net bir şekilde, görüntüler eşliğinde ortaya çıkardık. Her şey ortada, kanıtlı bir şekilde ortada. Bir günlük çalışmayla zaten somut bir şekilde ortaya dökülmüş oluyor."









Arda Turan açıklaması

"Maçtan sonra soyunma odalarında yapılanlar maçın devamı sayılıyor. İnsanlar sevinebilir, yaşanabilir ama buralardan ortaya çıkan görüntülere tabii ki ceza verilebiliyor. Soyunma odasından çekilen görüntüler Etebo'nun hesabından paylaşılmış bir görüntü. Belirsiz, kaynak belli olmayan görüntü olarak benimsiyorlar. Sanki biz alıp servis etmişiz gibi konuşuyorlar. Eğer siz TFF, PFDK olarak bunlara ceza vermezseniz yarın her takım içinde küfür ve hakaret olan görüntüler paylaşır. Kötü bir emsal teşkil eder."

"Ayıp olan 'Fenerbahçe'nin başkanı emniyet güçlere kadar küfür etti' diyen bir başkanın, kendi futbolcusunun ettiği küfrü 'Kim küfür etmiyor ki?' şeklinde savunması."

"PFDK'nın 38. maddesinde, küfürlü paylaşım yapanın 6 maç men cezası alacağı belirtiliyor. Bunun peşinde değiliz ama Etebo'nun da o paylaşımdan dolayı ceza alması gerekirdi. Etebo ceza almadı diye sevineceklerine Arda'dan bahsediyorlar."









'Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları şantajdır!'

"Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın oyuncularımızla ilgili yaptığı açıklamalar şantajdır. İki sene önce "VAR kayıtları elimizde" diyerek şantaj yapmıştı. Savcılarımız harekete geçmemişti. Fenerbahçe'nin oyuncuları hakkında söylenen söylemler var. Bunlar şantaj içerikli. Elimde birçok oyuncunun fotoğrafı var ama kimseye vermedim demesi şantaj içeriyor."

"Siz önce gidip oyuncuyla görüşürseniz, oyuncuyu yanınıza alarak bonservis pazarlığında işiniz kolaylaşır. Onlar da böyle yapmaya çalışıyor. TFF'nin, UEFA'nın kurallarına aykırı bir durumdur bu. Galatasaray yönetimi maalesef yurt içindeki pek çok transferde usulsüzlük yapmakta. Kulüp ile anlaşmadan oyuncularla anlaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'deki tüm Anadolu kulüpleri, hemen hemen hepsi bu durumdan rahatsız."

"Oğulcan Çağlayan olayında da bunu yaşadık. Resmiyete dökülmüş, oyuncunun aldığı cezayla usulsüz transfer cezası var."









'Kamuoyunu manipüle ettiler'

"Rize'de yatan bir aslan var dediler. Kamuoyunu manipüle ettiler. Vedat'ın çocukluğunda çekilmiş, üstünde Fenerbahçe formasıyla olan fotoğrafları var."









İrfan Can Kahveci açıklaması

"Aynısını İrfan Can Kahveci için yapıyorlar. İrfan'ın buraya gelmeden önce araba bir videosu var. İrfan Can Kahveci, birkaç ay önce yaptığı paylaşımda Alex ve Emre'yi izlediğini ve onları beğendiğini söyledi. Buradan da anlaşılıyor kimi takip ettiği... Bir Galatasaraylı futbolcuyu saymaması da dikkat çeken bir detay. Burada Galatasaray'a sormak lazım. Madem bu kadar fotoğrafınız var, 3 futbolcuyla ilgilenmişsiniz, boynunuza sarılmışsınız. Madem bu kadar yakındınız, bu kadar duygusal bir bağ vardı, nasıl da Fenerbahçe 3 futbolcuyu aldı?"

'Rıdvan Dilmen sezonu diyerek bir algı yarattılar'

"Burada Galatasaray'ın tescilli yalanlarını ortaya dökmüş olduk. Geçen sene devre arasında Fenerbahçe'ye 'Zorlu' ifadesiyle saldırı yaptılar. O noktadan sonra Fenerbahçe hakem hatalarına maruz kaldı. Rıdvan Dilmen sezonu diyerek bir algı yaratıp, geçen sezonki 'Zorlu' sloganlarıyla hakemleri etkilemeye çalışıyorlar. Kamuoyunun buna artık karnı tok. Son 2 haftaya baktığınızda, hangi takımın nasıl kırılmalar yaşadığı ve hangi takımın nasıl güçlendirilmeye çalışıldığı ortada."

"Ben Serdar Tatlı'nın MHK Başkanı olmasını istediğimi söyledik ilgililer biliyor" sözünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı söylemiş olsa ortalık nasıl olurdu. Medyadaki tetikçileri nasıl bir algı yaratırlardı? Biz böyle bir kulüp değiliz. Bunlara müsaade edemeyiz. Serdar Tatlı'yı isteyen kimmiş ve son 2 haftada ligin seyrini etkileyen kararlar kimin lehinde olmuş."









'Bu seviyelere geldiğimiz için üzgünüz'

"Biz burada 7 tane yalanlarını kanıtlarıyla ortaya koyduk. Son haftalarda yaşanan hakem hatalarıyla ilgili kimin nasıl demeci varmış ortaya koyduk. Yeni yalanlar olursa biz onları yine ortaya koyarız. Üslubumuzda yanlışlık olduysa biz Fenerbahçe camiasından özür diliyoruz. Bu seviyelere geldiğimiz için üzgünüz ama bunu da yapmak zorundaydık. Biz Fenerbahçe camiasının hakkını savunmakla yükümlüyüz. aha evvel de yalanları olmuştu biz gülerek geçiştirmiştik. Ama dozu artınca biz bu açıklamaları yapmak zorunda kaldık. İnşallah bundan sonra bize gerek kalmaz ama kalırsa çıkar yine söyleriz."

Şampiyonluk açıklaması

"Puan puana 3 takım var zirvede. Taraftarımızdan, camiamızdan isteğimiz, sezon sonuna kadar desteklerimize devam edelim. Lütfen desteğimizi artıralım. Fenerbahçe camiasının en büyük avantajı kenetlenmesidir. Sezon sonu inşallah bu yolun sonu şampiyonluk olur."