Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile 1-1 berbaere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili sert demeçlerde bulunmuş ve sosyal medya hesabından videolu bir açıklama yapmıştı.

Sarı Lacivertli ekipten yanıt gecikmedi ve sosyal medya üzerinden ezeli rakibine empojili göndermede bulundu. Fenerbahçe ağlayan surat koyarak Twitter'dan ağır bir göndermede bulundu.

Derbi sonrasında her iki takımın yöneticileri Semih Özsoy ve Abdurrahim Albayrak oldukça sert açıklamalarda bulunmuştu. Bunun üzerine atışma artık sosyal medyaya döndü ve son olarak Fenerbahçe cephesinden böyle bir paylaşım geldi.

Galatasaray ne paylaşmıştı?

Sarı Lacivertliler'in attığı golden önce Nabil Dirar'ın Sofiane Feghouli'ye yaptığı harekete faul verilmemesine büyük tepki gösteren Sarı Kırmızılı camia, VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi ve bununla ilgili bir video izledi.

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