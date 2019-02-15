UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Benfica'yı konuk eden Galatasaray, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora soktu. Karşılaşmanın hemen ardından Fenerbahçe'den yapılan paylaşım ise dikkati çekti. Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından Galatasaray'dan transfer edilen Serdar Aziz'in çektiği selfie paylaşılarak, "İyi geceler" denildi.

SERDAR AZİZ POLEMİĞİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında Serdar Aziz'in transferi konusunda ilginç bir atışma yaşanmıştı.

Cengiz,"Fenerbahçe, Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci'yi alarak bizi 50 milyon TL'den kurtardı" demiş, Koç ise buna karşılık, "Serdar Aziz gibi bir stoperi bonservissiz aldığımız için asıl biz başkana teşekkür ederiz" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımı;