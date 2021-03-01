Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek kötü gidişe son veren Fenerbahçe, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti'nin yerine gelecek ismi de belirledi.

Ajansspor'un Walfoot.be sitesine dayandırdığı habere göre; Kanarya, Belçika Jupiler Pro League (Belçika Ligi) ekiplerinden RSC Anderlecht forması giyen sol kanat oyuncusu Francis Amuzu'yu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin dışında 21 yaşındaki sol kanat oyuncusunu Almanya Bundesliga takımlarından Eintracht Frankfurt, Olympiakos, Köln, Mainz, AZ Alkmar ve Nottingham Forest kulüpleri takip ediyor. Bu sezon Anderlecht ile 26 maçta sahaya çıkan Ganalı oyuncu 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Amuzu'nun Belçika ekibi ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.





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