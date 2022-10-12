Fenerbahçe , Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor. Sarı Kanarya, Spor Toto Süper Lig'de 8 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada bulunuyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin 1 maçı da eksik durumda. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunda da lider durumda.





İlgili Haberler Fenerbahçe'nin AEK Larnaca kadrosu





Sezon başında teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe, Portekizli hocayla iyi sonuçlar almaya devam ediyor. Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, tecrübeli çalıştırıcıyla yeni kontrat yapmayı planlıyor.

Hem lig hem Avrupa'da mücadele etmesine ve haftada 2 maç oynamasına karşın iki kulvarda da yoluna iddialı şekilde devam eden Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcısı önderliğinde gol yollarında sahasında çok etkili bir görüntü sergiledi.





İlgili Haberler Fenerbahçe'den İsmail Yüksek jesti





Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Dinamo Kiev eşleşmesiyle başlayan Fenerbahçe, deplasmanda 0-0, evinde ise 1-1 berabere kaldığı rakibine uzatmalar sonucunda elenmişti. Söz konusu eşleşmenin ardından önemli bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, daha sonra özellikle evinde sergilediği performansla dikkati çekti.

UEFA Avrupa Ligi elemesinde konuk ettiği Slovacko'yu 3-0 ile geçen sarı-lacivertliler, ligde sezonun açılış maçında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı. Fenerbahçe, Ümraniyespor beraberliğinin ardından ise evinde ligde ve Avrupa'da puan kaybı yaşamadı. Sarı Kanarya, Ümraniyespor maçının ardından evinde ligde 4, Avrupa'da ise oynadığı 3 müsabakayı da kazanmayı bildi. Fenerbahçe, evinde oynadığı ve galip geldiği son 7 resmi müsabakada, rakip filelere 24 gol atmayı başardı.





İlgili Haberler Serdar Dursun oyuna girince şükür duasına gitti





Sarı-lacivertliler, söz konusu sürede ligde sırasıyla Adana Demirspor'u 4-2, Yukatel Kayserispor'u 2-0, Corendon Alanyaspor 'u 5-0 ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup etti. Fenerbahçe, Avrupa maçlarında ise Austria Wien'i 4-1, Dinamo Kiev'i 2-1 ve AEK Larnaca'yı 2-0'la geçti. Sarı-lacivertliler sahasında galip geldiği 7 maçta, maç başına 3,4 gol ortalamasıyla oynadı. Fenerbahçe, evinde üst üste kazandığı 7 karşılaşma dışında bu sezon resmi maçlarda 3 müsabakaya daha çıktı. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların ikisini Avrupa'da birini ise ligde gerçekleştirdi.





İlgili Haberler Attila Szalai gerçeği!





Fenerbahçe'de oynayamadığı için mutsuz olan Serdar Dursun'un takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Sarı-lacivertlilerin şu an elinde Batshuayi, Pedro, Serdar Dursun, Valencia, King gibi isimler bulunuyor. Ancak King ve Valencia kanatlarda da forma giyiyor.





İlgili Haberler Jesus'tan 68 saatte kısıtlı rotasyon





Aspor'un haberine göre; merkez santrfora bir takviye daha yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde de ilgilendiği Luis Muriel'i gündemine aldı. 31 yaşındaki golcünün kulübü Atalanta ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Fenerbahçe, Muriel'i devre arasında kadrosuna katmaya çalışacak. Eğer bu girişimler sonuç vermezse tecrübeli golcü için sezon sonu beklenecek.

Muriel bu sezon Atalanta'da 7 maçta görev aldı. Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol 2 asistle oynadı. Kolombiyalı forvet milli takımda da 45 maça çıktı ve 8 gol kaydetti.







