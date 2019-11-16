16 Kasım Cumartesi son dakika transfer haberleri taraftar tarafından merak ediliyor. Milli Takım arasında Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli takım Ersun Yanal'ın direktifleri doğrultusunda ocak ayı transfer döneminde takıma önemli isimleri kazandıracak.

FENERBAHÇE'YE SÜRPRİZ İSİM

Sarı-Lacivertliler ile ilgili bir stoper iddiası daha ortaya atıldı.

Son dönemdeki performansıyla Bosna Hersek Milli Takımı’na kadar yükselen Adnan Kovacevic’in Fenerbahçe’ye önerildiği öğrenildi.

1.89 m. boyunda olan ve iki ayağını da kullanan 26 yaşındaki stoperin takibe alındığı öğrenildi. Polonya’da Kielce forması giyen Kovacevic, sezon sonunda boşa çıkacak.

AHMET MUSA BOMBASI!

Fenerbahçe ocak ayında hareketli bir transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler stoper ve sol bek transferi dışında forvet hattı için de çalışmalar yürütüyor. Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi.

Damien Comolli'nin Suudi kulübü yetkilileriyle görüşmeye hazırlandığı ve ilk olarak 1.5 yıllık kiralama teklifinin yapılacağı ifade edildi. İkinci alternatif ise satın alma opsiyonuyla birlikte yarım sezonluk kiralama. Bu transferi Ersun Yanal'ın da onayladığı gelen haberler arasında.

27 yaşında ve 1.71 boyunda olan Ahmed Musa 87 kez Nijerya Milli Takım forması giydi ve 15 gole imzasını attı.

Ahmed Musa, 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya formasıyla gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin hafızasına kazındı.

SON DAKİKA KJAER GELİŞMESİ!

Son dakika haberi: Sevilla, sezon başında Fenerbahçe’nin de istediği Siman Kjaer’i Atalanta’ya kiralamayı tercih etmişti. Ancak Danimarkalı yıldız, burada umduğu forma şansını bulamadı. Kjaer, önceki gün yaptığı açıklamada, “Son 3 maçta oynatılmadım. Sakatlık sorunum yok, iyi hissediyorum. Atalanta’ya oynamak için geldim ve ne yazık ki istediğim şansı bulamıyorum” demişti. Tecrübeli savunmacı, ocak ayında İtalyan ekibinden ayrılabilir. Kjaer’in, geçtiğimiz hafta İtalya’ya giden Volkan Demirel ile yaptığı görüşmede, Fenerbahçe’ye gelmek için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Atalanta feshederse...

Antrenör Volkan’ın konuyu yönetimle ilettiği öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli, Kjaer’i ara transfer döneminde kiralamanın yollarını arayacak. Bunun için önce Atalanta’nın, 30 yaşındaki stoperin sözleşmesini feshetmesi gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse, Comolli, ocak ayında Sevilla’nın yolunu tutarak meslektaşı Monchi’yle görüşerek Siman Kjaer’in sezon sonuna kadar kiralamak için teklifi iletecek.

EMENIKE YİNE KOVULDU!

Nijeryalı futbolcunun kariyeri, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra dibe vurdu. Emenike, 2016’daki başarısız West Ham döneminin ardından Olympiakos’a transfer oldu ama kısa sürede istenmeyen adam ilan edildi. Kiralandığ Las Palmas’ta bir maça bile çıkmayan Emenike, 1 yıl kulüpsüz kaldı.

32 yaşındaki forvet, 19 Eylül’de Westerlo’ya transfer oldu. 5 maçta 149 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu, buradan da kovuldu.

İNGİLİZLER OZAN TUFAN'IN PEŞİNDE!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Ozan Tufan, Avrupa’nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. İzlanda maçında Ozan Tufan, Leicester City ve Crystal Palace gibi iki önemli Premier Lig temsilcisinin scoutları tarafından izlendi.

Sarı-lacivertli yönetim de Ozan Tufan konusunda elini çabuk tutmak istiyor ve başarılı orta saha oyuncusuna yeni sözleşme imzalatmak istiyor. Yönetimin yanı sıra takım kaptanı Emre Belözoğlu da Ozan Tufan’ın kendisinden sonra takım kaptanlığı yapacağını belirterek, Ozan Tufan’ı yeni sözleşmeye ikna etmeye çalışıyor.

Hayalinde Premier Lig’de oynamak olan ve gelen teklifler konusunda henüz kararını veremeyen Ozan Tufan’ın yönetimden süre istediği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak

KASIMPAŞA'DAN MEHMET EKİCİ BOMBASI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş’tan Ricardo Quaresma’yı kadrosuna katarak tüm dikkatleri üzerine çeken Kasımpaşa, ara transferde flaş bir hamle hazırlığında...

Kemal Özdeş idaresinde üst sıraları hedefleyen, Avrupa potasında olmak isteyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe’de adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımla birlikte sürdüren Mehmet Ekici’yi gündemine aldı.

Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi. Fenerbahçe’de sözleşmesi devam eden, ancak kadroda düşünülmeyen Ekici’nin alacaklarına karşılık bonservisi ile birlikte Kasımpaşa’ya gideceği ifade edildi.

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FENERBAHÇE İKİ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞECEK!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar’a imza attırdı. Yönetim şimdi gözünü yerli oyunculara çevirdi. Öncelik Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan’da.

Sarı-Lacivertliler, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili çalışmalara başladı. Yönetimin masaya oturup anlaşma sağladığı ilk isim, 2 senelik yeni kontrata imza atan Nabil Dirar oldu. Faslı yıldızın ardından gözler diğer oyunculara çevrildi.

Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Mauricio İsla, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan ve Adil Rami, haziran ayında boşa çıkacak diğer isimler. Emre’nin durumu, futbol hayatına devam edip etmemesine bağlı. Kadro dışı kalan Ekici ile yollar ayrılacak. Yönetimin sözleşme uzatmak için masaya oturacağı sıradaki isimler, takım kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım ile bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan olacak.

Rami ve İsla zor

Sarı-Lacivertliler’in, 29 yaşındaki Hasan Ali’ye 3 senelik, 24 yaşındaki Ozan Tufan’a ise 4 yıllık yeni kontrat teklif etmesi bekleniyor. Yönetimin, Tolga Ciğerci’yle de görüşme yapacağı kaydedildi. Rami ve İsla ile sezon sonunda yolların ayrılması muhtemel. Bu isimlerin dışında, Victor Moses’ın da kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Uzun süren sakatlığını yeni atlatan kaleci Erten Ersu’yla ilgili karar ise lig bittiğinde alınacak. (Yusuf Dursun)

FENERBAHÇE BREZİLYALI STOPERİN PEŞİNDE!

Fenerbahçe hem devre arasında hem de sezon sonunda kadroya katılacak oyuncular için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Sampdoria- Atalanta maçını izleyen Yanal'ın yardımcısı Volkan Demirel'in Atalanta'nın stoperi Rafael Toloi'yi takip ettiği öğrenildi.

Atalanta'nın Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ndeki banko oyuncularından birisi olan Toloi için Volkan Demirel'in olumlu rapor verdiği ve kısa sürede girişimlerin başlayacağı öğrenrildi.

Toloi, Atalanta'da son sezonunu yaşasa da devre arasında transferi zor görünüyor. Çünkü hem takımın direkt oyuncusu olması hem de Atalanta'nın Şampiyonlar Ligi'nde olması işi zorlaştırıyor.

Sarı-lacivertli kurmaylar Toloi'yi en azından önümüzdeki sezon için kadroya katmak istiyor. 29 yaşında, 1.85 boyunda olan Toloi, 19 kez Brezilya U-20 takımının da forması giymiş bir isim. (Takvim)

ZAJC'A SÜRPRİZ TALİP

Fenerbahçe'de forma şansı her geçen gün azalan Miha Zajc devre arasındaki transfer döneminin en önemli ismi olacak. Sloven oyuncuyu sezon başında almak isteyen Krasnodar'ın bir kez daha devreye girdiği öğrenildi. Fenerbahçe daha önce Rus ekibinin 6 milyon Euro'luk teklifini geri çevirmişti. Yeni teklifin ne olacağı ise merak konusu.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe'ye beklenen katkıyı bir türlü veremedi. (Takvim)

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ SOL BEK!

Fenerbahçe yaz döneminde çözemediği sol bek problemini ara transferde bitirmekte kararlı. Hedefte ise iki isim var.

Önceliği Rizespor'un 27 yaşındaki Hırvat'ı Dario Melnjak'a veren sarı-lacivertliler alternatif olarak ise Leipzig'ın 21 yaşındaki Uruguaylısı Marcelo Saracchi'de karar kıldı. Yanal bu iki isimden birini takımda istiyor. (Türkiye)