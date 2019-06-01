Fenerbahçe'den Fortounis’e yakın takip

Fenerbahçe, Olympiakos’ta defalarca izlettiği Konstantinos Fortounis’i Türkiye’nin 2-1 kazandığı Yunanistan maçında da takibe aldı. Takımı kaybetti ancak 26 yaşındaki futbolcu yine göz doldurdu.

01 Haziran 2019, Cumartesi 06:01
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Fenerbahçe'den Fortounis’e yakın takip

Sarı-Lacivertliler’in uzun süredir takip ettiği isimlerden biri Konstantinos Fortounis. Ersun Yanal’ın yardımcılarından Recep Karatepe, sezonun ikinci yarısında birçok kez Yunanistan’a giderek Olympiakos’un maçlarını izledi ve yıldız futbolcuyla ilgili rapor hazırladı. Fenerbahçe, Türkiye ile Yunanistan arasında oynanan ve 2-1 kazandığımız hazırlık mücadelesinde de Fortounis’i mercek altına aldı. 26 yaşındaki futbolcu, sergilediği performansla beğeni topladı.

Olympiakos’tan ayrılacak

Damien Comolli, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan’a giderek Fortounis için ilk görüşmeyi yapmıştı. Comolli, kariyerini ülkesinin dışında sürdürmek isteyen başarılı orta saha oyuncusu için bir kez daha Atina’yı ziyaret ederek transferi bitirmeye çalışacak.

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