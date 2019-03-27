Fenerbahçe, son dönemde listesinde bulunan oyuncuları yakın markaja aldı. Portekiz’den Yunanistan’a, Avusturya’dan Bosna Hersek’e kadar Avrupa’nın dört bir yanına dağılan Sarı-Lacivertli antrenörler ve gözlemciler, birçok futbolcuyu stattan izleyerek detaylı raporlar hazırladı. Bu çalışmaların ardından ilk transfer için düğmeye basıldığı öğrenildi.

Karatepe’den olumlu rapor

Ersun Yanal’ın yardımcısı Recep Karatepe, 10 Mart’ta Olympiakos’un Aris’i 4-1 mağlup ettiği maçı stattan takip etmişti. Karatepe’nin gözü, Yunan devinin yıldızı Konstantinos Fortounis ile sağ bek Omar Elabdellaoui’nin üzerindeydi. Karatepe’nin hazırladığı son raporun ardından Fortounis için çalışmalar başladı. Sportif direktör Damien Comolli’nin bu transfer için ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi. Comolli’nin, Yunan ekibinin kaptanlığını da yapan 26 yaşındaki oyuncunun şartlarını sorduğu belirtildi.

15 gol, 12 asist

Olympiakos, son yıllarda yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle kadrosunda küçülmeye gitti. Mütevazı transferler yapan Kırmızı-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon şmapiyonluğu PAOK’a kaptırdı. Bu sene de mutlu sona ulaşmaları zor görünüyor. Olympiakos, 1 yıl sözleşmesi kalan Fortounis’i yaz döneminde satarak gelir elde etmek istiyor.

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Bu nedenle Fenerbahçe’nin ilgisine olumlu yaklaşan Yunan devinin kapıyı 7 milyon Euro’dan açtığı kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, bu rakamı biraz daha aşağıya çekip, başka takımlar devreye girmeden önce Yunan yıldıza imza attırmaya kararlı. Fortounis, bu sezon 37 maçta 15 gol atıp 12 asist yaptı.

Valbuena takasta kullanılabilir

Valbuena’nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek ancak özel madde gereği 1 maça daha çıkması halinde otomatik olarak uzayacak. Yunan basını, Olympiakos’un Mathieu Valbuena ile ilgilendiğini iddia ediyor. Fortounis transferinde, Fransız yıldızın takası da gündeme gelebilir.

Yunan ekibinin, tecrübeli oyuncuya Fenerbahçe’den kazandığı yıllık 4 milyon Euro’yu ödemesi imkansız görünüyor. Olympiakos’un Valbuena’yı 2 ya da 3 yıllık uzun süreli sayılabilecek bir sözleşmeyle ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Eğer tecrübeli futbolcu takasta kullanılırsa, Fenerbahçe, Fortounis’i daha düşük bir bedelle kadrosuna katabilir.