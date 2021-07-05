Fenerbahçe 'de Vitor Pereira teknik direktörlüğe getirilirken, Caner Erkin ile yaşadığı kriz akıllara gelmişti. Kulüp, sosyal medyadan ikilinin fotoğrafını paylaştı.

Ligin en önemli maçlarından biri olan Galatasaray derbisinde Caner Erkin ilk 11’de olmadığını görünce büyük tepki göstermişti. Teknik direktör Pereira’ya sert çıkan Caner ardından kendisini sakinleştirmek isteyen yöneticilerle de sıkıntı yaşayınca kadro dışı kalmıştı. Pereira'nın gelişinin ardından Caner Erkin ile ne olacağı soruları akıllara geldi. Fenerbahçe, bugün iki ismin birlikte fotoğrafını paylaştı.









Selahattin Baki söylemişti

Sarı Lacivertli ekibini yöneticilerinden Selahattin Baki ise geçtiğimiz günlerde basına açıklamalarda yaparken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Caner Erkin'in tecrübeli teknik adamı bizzat karşılayacağını iletmişti.







