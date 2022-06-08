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Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavokararı

Son dakika Fenerbahçe haberi... TFF Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo'nun sözleşmesini feshetmek için çalışmalara başladı.

08 Haziran 2022, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den flaş Luiz Gustavokararı

Fenerbahçe , 2021-22 sezonunda istediği performansı gösteremeyen Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli takım, oyuncuya gelecek sezon planlanamasında yer almadığını bildirdi.

Gustavo yeni sezon planlamasında yer almıyor

Habertürk'te yer alan habere göre; 2019 yazında Marsilya'dan alınan Brezilyalı orta saha gelecek sezonun planlamasında yer almıyor. Bu durum 35 yaşındaki oyuncuya iletildi.

Anlaşma zemini aranıyor

Fenerbahçe yönetimi yıllık 3 milyon 750 bin Euro alan Gustavo ile sözleşme fesih konusunda anlaşma zemini arıyor.

Maaşının bir bölümü teklif edilecek

1 yıl daha sözleşmesi olan Gustavo'ya maaşının bir bölümü teklif edilecek.

Geçen sezon 28 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu takımına 1 gol 1 asistlik katkı yapmıştı.

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